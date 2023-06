García Belaunde alerta que empresa china estaría reemplazando a Odebrecht

Excongresista afirma que constructora brasilera dejó un vacío y consorcios ganan obras con trampa

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde, al comentar el caso de la empresa constructora Sinohydro Corporation Limited, que enfrenta una investigación fiscal en Ecuador por el presunto pago de US$76 millones en sobornos y que también es cuestionada en Perú, afirmó que, tras descubrirse que corrompió a diversas autoridades para conseguir grandes y millonarias obras, señaló que Odebrecht dejó un vacío que ahora es cubierto por ciertas empresas chinas.

“Odebrecht ha dejado un vacío en todo tipo de circunstancias, negocios, de empresas, de política. A pesar de que sigue en el Perú, solo se dedica a grandes obras que ya tenía. La caída de Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet, Sicsa y otras que trabajaban con Odebrecht, directa o indirectamente, dejó un campo vacío en el mundo de la construcción”, alertó.

SINOHYDRO

Cabe indicar que entre las empresas chinas que han llegado al país, figura Sinohydro Corporation Limited, que, en 2019, participó de la ejecución de la obra de mejoramiento de una carretera en Junín. Sin embargo, habría presentado documentación falsa, siendo ese hecho comunicado al Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Esta compañía es investigada por casos de corrupción en Ecuador que son investigados por la Fiscalía de ese país.

Para García Belaunde, han llegado al Perú empresas chinas con cuestionamientos, como en este caso. “Los consorcios se crean para una obra y ganan con trampa. Descalifican a una china, pero llega otra con otro nombre, pero los socios son los mismos. Las empresas chinas, casi todas son diferentes formalmente, pero en el fondo son las mismas, son los mismos socios. Las empresas que tiene denuncias deben quedar descalificadas, y no solo estas, sino también sus dueños y socios”, apuntó.

INTERESES Y FAVORITISMOS

El excongresista, además, sostiene que el OSCE lamentablemente no está funcionando bien, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. “Permitió hacer una serie de obras a Odebrecht y no se pronunciaba, o sobre las cartas de crédito que expidieron las cooperativas de Orellana en su momento. El OSCE necesita una reforma, es un elefante blanco porque no regula, se le pasan muchas contrataciones y no da la voz de alerta, no verifica nada”, sentenció, al cuestionar la lentitud de la entidad en el caso de Sinohydro.

Finalmente, García Belaunde aseveró que la OSCE es una institución que “depende de los intereses y favoritismos del Ejecutivo” y debería hacer una serie de reajustes y presentar propuestas al Congreso para que puedan tener una mayor capacidad de acción.

(RECUADRO)

Licitaciones por

S/4,000 millones

Sinohydro ha tenido la “suerte” de ganar millonarias licitaciones en el Perú, de manera individual o en consorcio y que, de acuerdo al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), superan los S/4,000 millones, sin contar con que es la única empresa china en adjudicarse contratos bajo la modalidad G2G por más de S/413 millones. Vale precisar que la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, seis de sus familiares y otras 30 personas por el caso conocido como Sinohydro.