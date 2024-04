El Perú es más grande que sus problemas

By

Por: Jaime Asián Domínguez (*)

Deberíamos ser un poco más agradecidos con el Perú, el país bendito que nos vio nacer. Por ejemplo, acabamos de ser reelegidos por National Geographic como el mejor destino internacional y este título tiene muchas implicancias económicas a nuestro favor, sin embargo, no siempre presentamos en orden la casa y cuidamos como oro esos atractivos que nos ponen por encima -oído a la música- de Egipto, Colombia, Marruecos y Uzbekistán.

Además de Cusco, Arequipa y la Amazonía, Lima ha puesto su granito de arena en la consecución de tal deferencia, pero, de otro lado, nos encontramos con uno de los peores tráficos vehiculares del mundo, al punto que cada compatriota pierde casi tres días al año atrapado en el caótico tránsito, mientras el alcalde “Porky” anda peleándose hasta con su sombra y no se visualiza la capital potencia que prometió cuando buscaba convertirse en burgomaestre de la ciudad.

Algunos de nuestros pueblos suelen rendirle tributo a la Pachamama y no sería una mala idea que este ritual, con sus respectivas variantes desde luego, se replique en todo el territorio nacional porque, a decir verdad, hemos sido privilegiados por la mano divina con una tierra fértil y todo lo que necesitamos, precisamente, para ser la mejor propuesta turística a ojos de los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic 2024. ¿O de dónde creen que sale el laureado cebiche?

“Estoy enamorada de mi país”, canta como nadie Eva Ayllón. Falta que este sentimiento sea refrendado por las autoridades, sobre todo el Ejecutivo y Legislativo, porque cualquier acto de corrupción significan una puñalada al corazón de la Patria. ¿Han visto a Kimberly García coronándose campeona de los 20 kilómetros en el Mundial de Marcha por Equipos? Estos logros deportivos también hacen atractivo al Perú como suelo de ganadores y tótems a seguir.

Escrito está, además, que la grandeza de una nación se mide por la valentía y la solidaridad de su pueblo.

(*) Periodista y Consultor de contenidos



