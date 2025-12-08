Franco Velazco: «El caso de Jairo Vélez está cerrado para Universitario»

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, dio por culminado el tema de Jairo Vélez, quien no seguirá en el cuadro merengue la próxima temporada. «Lo de Vélez es un tema cerrado, ya no continúa en la institución. Más allá de que esto es fútbol y que pueda haber seguramente algún cambio, hoy no tenemos ya mayor intención de continuar con el vínculo. Este es un tema profesional, en realidad. Jairo es un gran jugador para nosotros, importante, valioso. Él ha tomado esa decisión priorizando los intereses profesionales, familiares, personales, y nosotros no tenemos nada que reprocharle», señaló.

El directivo crema no se guardó nada y siguió: «Esto es un trabajo, si quieren verlo un poco más allá, es un negocio, influye en aspectos comerciales, que cada uno en las partes va a priorizar. Como te digo, el tema para nosotros ya está casi cerrado, esperar básicamente lo que viene para nosotros en el tema de reforzar el plantel».

El directivo habló acerca de la continuidad del entrenador Jorge Fossati y dijo que en los próximos días estarían llegando a un acuerdo. «Estamos llegando al tramo final de negociación pero creo que este miércoles podemos tener una posición final de cara a ello. Acá es un tema netamente de negociación, todos vamos a velar por nuestros intereses, el caso del profesor no es la excepción, no hay temas subjetivos acá, siempre vamos a priorizar el tema de la ‘U’. El profesor ha logrado el tricampeonato y es el comando técnico que nos dio el título luego de años de sequía, sabemos que estamos conversando con la responsabilidad que amerita», apuntó Velazco.