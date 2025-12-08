Home DEPORTES Confirmados horarios de Cristal y Cusco F.C. por el cupo a Perú...

Confirmados horarios de Cristal y Cusco F.C. por el cupo a Perú 2 de la Copa Libertadores

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los horarios para la definición del cupo Perú 2 de la Copa Libertadores de América 2026, serie que disputarán los elencos de Sporting Cristal y Cusco F.C. Ambos encuentros se jugarán esta semana y definirán al equipo que accederá directamente a la fase de grupos del certamen continental en mención.

El partido de ida se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, donde el equipo rimense será local, y buscará sacar ventaja en condición de local. Será el primer capítulo de una llave que promete alta intensidad y paridad entre dos clubes que han mantenido un rendimiento sólido en la temporada.

La vuelta está programada para el domingo 14 de diciembre a las 6:00 p.m., cuando el cuadro “dorado” recibirá a Sporting Cristal en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. La altura y el apoyo de su hinchada serán factores claves para Cusco FC en su intento por asegurar el cupo directo.

El ganador de esta serie acompañará a Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor será el representante peruano en la segunda fase previa del torneo continental.

