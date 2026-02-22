Persecución mortal en San Miguel

Daniel GianPiero Mayorga Solari fue asesinado a balazos por sicarios en la calle Libertad.

Un hombre fue asesinado a balazos esta madrugada en la cuadra 23 de la calle Libertad, en el distrito de San Miguel, tras una balacera y persecución por varias cuadras de esa jurisdicción. El coronel José Rivas, jefe de la División del Orden Público de Lima, explicó que producto de estos impactos de bala, el conductor, Daniel Gian Piero Mayorga Solari, de 33 años, perdió el control de la unidad y terminó empotrándose contra un poste, falleciendo en el acto.Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque fue perpetrado por sicarios que se trasladaban en un vehículo negro, del cual se encontraron restos de la carrocería en uno de los extremos de la calle.En el interior del vehículo, los agentes hallaron al menos tres documentos de identidad (DNI) y una cantidad considerable de dinero en efectivo entre las pertenencias de la víctima