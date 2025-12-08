Empresario trujillano fue condenado a 14 años por abusar sexualmente de su abogada

Walter Peña Aldea, el empresario trujillano dedicado a la crianza de caballos de paso y gallos de pelea, fue condenado a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en agravio de la abogada S.P.S.U. En la sentencia se acreditó que los hechos se registraron a fines del 2020 en la hacienda que el acusado posee en Virú.

El veredicto fue leído en fallo anticipado y su ejecución ha quedado en suspenso hasta que la sala penal de La Libertad la confirme de acuerdo con lo dispuesto por el 2° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial que preside el juez Carlos Gutiérrez Gutiérrez. El fallo además impone al sentenciado el pago de 150 mil soles de reparación civil en favor de la víctima.

El colegiado anunció que la sentencia completa se dara a conocer, con todos sus argumentos, en audiencia especial el próximo 19 de diciembre, fecha en la que el sentenciado deberá comparecer ante la referida judicatura.