La sífilis sigue en aumento en el Perú y afecta cada vez más a personas sexualmente activas.



La infección de transmisión sexual avanza de forma silenciosa, muchas personas no saben que la tienen, lo que incrementa los riesgos para su salud y en casos de embarazos, para la del bebé.

Especialistas de AHF PERÚ, advierten que diagnostico temprano, el tratamiento oportuno y el acceso a informacion confiable son claves para frenar su avance. Realizan tamizaje y servicios sin costo.

La sífilis continúa siendo una preocupación creciente para la salud de las personas sexualmente activas en el Perú. Al no presentar síntomas evidentes en sus primeras etapas, muchas personas pueden vivir con la infección sin saberlo, facilitando su transmisión y retrasando el inicio del tratamiento.

Esta situación cobra mayor relevancia en mujeres de edad reproductiva, ya que, si la infección no es detectada durante el embarazo, puede transmitirse al bebe y provocar sifilis congénita, una condición que puede causar parto prematuro, complicaciones graves en el recién nacido e incluso muerte fetal.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sífilis sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. En América Latina, los casos de sífilis en adultos aumentaron 30% entre 2020 y 2022. Solo en 2022 se estimaron 3,36 millones de casos y alrededor de 68 mil casos de sífilis congénita en la región.

Uno de los aspectos más alarmantes de esta infección es la neuro sífilis, una complicación grave que afecta directamente el cerebro y la médula espinal y que puede presentarse en personas con sífilis no tratada en cualquier etapa de la enfermedad, incluso pocas semanas después de la transmisión. Esta condición, causada por la bacteria Treponema Palladium, puede generar daño neurológico irreversible, con consecuencias como pérdida de memoria, alteraciones del comportamiento, trastornos cognitivos, parálisis e incluso la muerte. Si bien el tratamiento antibiótico elimina la bacteria y detiene el avance de la enfermedad, el daño al sistema nervioso no siempre puede revertirse, lo que convierte al diagnóstico temprano en una urgencia de salud pública.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó la Norma Técnica de Salud N.º 240-MINSA/DGIESP-2026 para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. “Esta norma es un paso importante, pues estamos hablando de un problema de salud pública presente en nuestra población. El siguiente paso es el fortalecimiento de los centros de salud para que la norma se haga operativa, se capacite al personal y se abastezca a los servicios. Son los desafíos de este momento. AHF, como hace 13 años, está a disposición para contribuir en esto”, señaló el Dr. José Luis Sebastián, Coordinador País de AHF Perú.

Las cifras más recientes confirman que la sífilis continúa en ascenso en el Perú. De acuerdo con datos preliminares del Boletín Epidemiológico Nacional, durante el año 2025 se registraron más de 46 mil casos de sífilis a nivel nacional, lo que representa un incremento de aproximadamente 71 % en comparación con la mediana de casos reportados entre 2020 y 2024. Este aumento sostenido evidencia que la infección sigue propagándose de manera silenciosa y que las estrategias de prevención y diagnóstico oportuno deben reforzarse con urgencia.

Frente a este escenario, AHF Perú cumple un rol clave en la prevención y atención de las ITS. “La sífilis se puede prevenir, detectar y curar. Lo urgente es romper el miedo y el estigma que impiden que las personas se hagan la prueba a tiempo”, señaló el Dr. Rubén Vásquez, médico de AHF Perú y especialista en enfermedades infecciosas.

AHF Perú brinda servicios gratuitos de atención de ITS y pruebas de VIH en Lima (Av. República de Panamá 5756, Miraflores) e Iquitos (Jr. Putumayo 1122), además de realizar tamizajes en Piura, Ica y Lambayeque. No se requiere cita previa ni realizar pago alguno. Todos los servicios de AHF son gratuitos. HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 10:00 am a 6:30 pm. Sábados de 10:30 am a 12:30 pm.