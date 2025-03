Sandro Cavero es un ejemplo de superación y acaba de publicar su libro “La pelota, la pluma y el pincel”

By

CARLOS HIDALGO

Acaba de terminar su segunda carrera que es la de Derecho, pues la primera fue la de Administración de Empresas, y también ha incursionado con éxito en la poesía, sacando un libro titulado “La pelota, la pluma y el pincel” demostrado que el futbolista profesional, puede seguir superándose cuando deje el fútbol activo. Hablamos de Sandro Cavero Carozzi que a sus 55 años, es un verdadero ejemplo de superación, y concedió esta entrevista para Diario UNO .

¿Sandro, si nos haces un resumen del libro que publicaste y cómo te animaste a incursionar en ello?

-Fue un tema circunstancial. Yo escribía cuando jugaba, me gustaba escribir poesía, reflexiones y también pintaba. Un día mediante un amigo conocí a un editor, revisó las cosas que había escrito, lo de mis pinturas y me propuso publicar. Me gustó la idea y gracias a Dios el año pasado pude publicarlo.

¿Qué respuesta has encontrado en el público con la salida de tu libro?

-Ha superado mis expectativas, la venta ha ido de forma excelente. Lo hacía más por un tema para que los futbolistas sientan de que cuando acaba el fútbol, hay otras cosas por hacer. En mi caso mientras jugaba futbol estudiaba administración de empresas, y ya en el Sindicato de Futbolistas comencé mi segunda carrera de abogado que terminé, también de inglés, y actualmente estoy en el quinto ciclo de italiano. Es el mensaje que quiero dar a los futbolistas, de que se puede seguir en la vida con otras profesiones.

¿Te han llamado para felicitarte por el mensaje que has querido dar con tu libro?

-Así es, muchos padres de chicos que están jugando, me han llamado para felicitarme por el mensaje para futuras generaciones de futbolistas. Eso me fortalece anímicamente pues creo que estoy aportando para el bienestar del futbolista.

¿Y de tu labor en el Sindicato de Jugadores que nos puedes contar?

–En agosto de este año cumplo 23 años en el Sindicato. Sigo capacitándome para que mi labor sea más fructífera, para defender más a los futbolistas, y me siento contento de integrar la misma, aportando con un granito de arena.

¿Te has animado a sacar en un corto o mediano plazo un segundo libro quizás en otro concepto de la vida?

-Estoy planificando ello, pero no sería en el mismo tema de la poesía, más bien sobre temas relacionados al fútbol. Hay poco conocimiento de cómo está estructurado en el sistema futbolístico en el Perú, de las Asociaciones Deportivas, las normativas que vienen desde Fifa y Conmebol. A futuro escribiré un libro sobre ese tema.

¿Por cuantos equipos militaste en el fútbol profesional?

– Comencé en el año 89 debutando en el Internacional de San Borja, después pase dos años en Defensor Lima, luego fui al Sport Boys en el 94, al Cienciano del Cusco dos años, Juan Aurich, Deportivo Municipal, regresé a Sport Boys y terminé mi carrera profesional en Deportivo Wanka.

¿También fuiste regidor de la Municipalidad de Lince?

–Fue en dos oportunidades (2011 -2014 y 2015 -2018). Estoy alejado de incursionar en la política por ahora, pero no descarto volver a ello.