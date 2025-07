Álvaro Barco fue presentado como nuevo Director Deportivo de Universitario de Deportes

Se hizo oficial. Jean Ferrari, administrador del club Universitario de Deportes, presentó de manera oficial a Álvaro Barco como el nuevo director deportivo del actual líder del Apertura. El directivo destacó que su incorporación no responde a una simple apuesta, sino a una estrategia planificada para consolidar el proyecto deportivo de la institución.

“Hoy es un momento importante, pues anunciamos a Álvaro Barco como director deportivo del club. Su llegada no es una apuesta, sino una estrategia que venimos preparando para competir y ganar. Álvaro tiene la experiencia, ha sido campeón nacional, y eso suma muchísimo”, señaló Ferrari.

Asimismo, explicó que el rol de Barco no se limitará únicamente al primer equipo, sino que abarcará todas las categorías del club. “Esta es una nueva etapa donde seguimos evolucionando, y con Álvaro buscamos justamente eso. Su trabajo no será única y exclusivamente para el plantel profesional, sino también para todas las divisiones menores”, agregó.

Reafirmó su compromiso con el proyecto institucional: “Tengo hasta agosto del 2027. Luego será la SUNAT quien evalúe si debo continuar o designan a otra persona. Lo importante es dejar una hoja de ruta clara, con proyectos de futuro, porque este trabajo debe continuar más allá de las personas”.

LA PALABRA DE BARCO

Álvaro Barco al hace uso de la palabra dijo: «Agradezco mucho la oportunidad, el recibimiento que he tenido, hace mucho tiempo que no venía al club y las felicitaciones a todos los que están comprometidos con este proyecto, porque he encontrado un club espectacular, es el más grande del país, no tiene nada que envidiarle a ninguna de Sudamérica y el mundo. Sé que la vara es altísima pero el entusiasmo y el compromiso va a ser no solo competir a la gran altura, sino ganar».