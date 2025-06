Luis Hernán Ramírez: Centenario de un poeta, lingüista y maestro peruano

A cien años de su nacimiento, recordamos la vida y obra del destacado intelectual moyobambino Luis Hernán Ramírez: poeta de sensibilidad única, académico comprometido con el idioma y mentor generoso. José Beltrán Peña rescata su legado a través de anécdotas, reflexiones y su incansable lucha por la lengua y la cultura peruana.

Por José Beltrán Peña

El maestro, Luis Hernán Ramírez Mendoza, nació en la bella ciudad selvática de Moyobamba el 23 de junio de 1926. Fue un gran y sensible poeta, extraordinario catedrático y académico, lúcido lingüista quien defendió a su amado suelo totalmente, sesudo político, periodista e investigador literario, y fue mi entrañable amigo, he aquí mi homenaje por el centenario de su nacimiento, basado en mi libro doble: “Luis Hernán Ramírez Mendoza: poeta y académico peruano, y su libro, Lenguaje y literatura peruana” (Lima, Gaviota Azul Editores, 2023).

CONCEPTO DE POESÍA

En una entrevista que le realicé en 1996 (la cual fue publicada en su integridad en la Revista peruana de literatura Palabra en Libertad en 1998, le pregunté sobre su concepto de poesía y él me contestó muy cómodo y risueñamente: “Es una pregunta difícil para todo el mundo pero para mí no, poesía es simple y llanamente comunicación. El poeta comunica algo a los demás, a sus lectores o a sus oyentes, sólo que esa comunicación poética es fundamentalmente de un alto dominio y valor estético. Ahora lograr que esa comunicación sea agradable y con alta capacidad de producir goce estético, eso es lo difícil, ello no lo consigue cualquiera sino que son pocos los poetas que pueden llegar a ese estado y eso solamente se alcanza con un dominio no sólo del lenguaje sino el dominio del contenido subjetivo y que tienen que ver fundamentalmente con el sentimiento, con la ternura, con la fantasía, con la intuición, con la creación, en fin con todos estos elementos que hacen el mundo poético”.

EL LINGÜISTA

Como lingüista, ha dejado importantes publicaciones: Estudio e Investigación sobre el español peruano (1978), Cuestionario del Atlas linguístico y etnográfico del Perú (1980), Introducción en la gramática del español contemporáneo (1984), Incorrecciones y anomalías en la formación de palabras (1985), Nivel sintáctico de la lengua española (1987), Estructura y funcionamiento del lenguaje (1989), El acento escrito (1993),El español amazónico hablado en el Perú, este último libro fue editado póstumamente en el año 2004 por los estudiantes de la Maestría de Lingüística Hispánica de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima).

En todas estas publicaciones, aparte de lo estrictamente académico y educativo, encontramos centrados conceptos, leamos algunos: “El idioma no es un fenómeno muerto, no es un código que está allí y fijo, es un código cambiante. Los únicos que pueden cambiarlo son los usuarios pero sin proponerse a ello sino de una manera inconsciente en el uso corriente normal por necesidad expresiva porque así conviene al intercambio, a la comunicación humana.

Los idiomas no tienen valores, es decir, no hay como probar que una lengua es mejor o superior a otra porque son simplemente lenguas; lo que sí tienen, es el prestigio de una lengua que no está en la lengua misma sino en factores externos a la lengua, por decir, la cultura, por ejemplo, actualmente el inglés es la lengua que ha acumulado más Premios Nóbel, y más obras y en la actualidad, casi todos los autores que escriben en otras lenguas anhelan que su obra se traduzca al inglés”.

Su hermana Lola, ha comentado cuál fue el hecho por el cual Luis Hernán decidió y le gustó ser lingüista y escritor: “siendo niño inquieto, un día, comenzó a revisar algunos baúles de la casa, y en uno de ellos habían muchos libros, lo que le encantó, comenzando a revisarlos y lo marcó para siempre su gusto para la lectura, pero el libro que lo marcó para ser escritor y fundamentalmente lingüista fue porque halló el Cuso de Lingüística de Ferdinand Sausure”.

CARGOS PÚBLICOS Y ACADÉMICOS

Entre los cargos que ha tenido o haber representado a entidades culturales y académicas son los siguientes: Miembro de la Academia Peruana de la Lengua (1980-1997), y Miembro Correspondiente de la Real Academia Española (1981-1997).

Con respecto a la Academia Peruana de la Lengua manifestó, que: “El ser Académico de la Lengua es simplemente, el reconocimiento a un trabajo intelectual, que siempre no ha sido así, pero no es un premio ni es un halago. Es como una especie de escalón en el trabajo intelectual de los escritores demostrando en sus obras y / o trabajos, o que ha realizado algo muy importante que tenga que ver con el objetivo esencial del trabajo académico que es la conservación de la unidad, la defensa y la pureza del idioma”. Remarcó: “que la Academia no es una institución de élite, no es una institución aristocrática ni menos reaccionaria o conservadora pero en sus orígenes sí tuvo algo de nobleza, de alcurnia porque se formó en España del siglo XVIII. La Academia apareció con un lema que ahora ya no se usa mucho porque parece el lema de un detergente: limpia, fija y da esplendor”.

Luis Hernán Ramírez criticaba abiertamente a los gobiernos del país porque no existía ningún apoyo a la Academia Peruana de la Lengua, pues era muy diferente a lo que sucedía con sus colegas de España, porque allá: “los académicos recibían un sueldo de 3,000 dólares, en el Perú la Academia ni siquiera tienen un local propio”..

Fue un académico democrático e inteligente a las circunstancias de todo lo que sucedía con el idioma, ello se ve reflejado cuando se refiere a la jerga del hampa: “La jerga del hampa limeña, conocida también con el nombre de replana y antiguamente con el de cantuja, es una de las lenguas secretas de más vitalidad en el dominio hispánico con permanente y cada vez mayor influencia en la comunicación popular y coloquial, y hasta en los niveles cultos y literarios”.

Su labor como intelectual, lo llevó a ser el último Presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas ANEA (en su honorable y prestigiosa época) y ser Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No se debe de olvidar, que también fue un buen traductor, producto de ello es el libro: Breve antología de la poesía rumana contemporánea (s / f)

SIEMPRE CON LA JUVENTUD: “UN PADRE BUENO”

El maestro Luis Hernán Ramírez Mendoza, siempre se confundía con la juventud, con paciencia de “padre bueno”, nos aconsejaba a los que veníamos atrás en el mundo literario (alumnos, poetas, narradores, investigadores). Él aducía que: “El escritor, además de comunicar lo que piensa y siente, su comunicación debe tener valor estético y tiene que cuidar el mensaje que transmite y eso requiere del manejo de un buen lenguaje, pero el manejo libre sin ataduras, olvidarse de la Academia, olvidarse de la gramática pero manejarlo con pureza, con ligereza, con agilidad, con claridad y sobre todo con efectividad que supone que sea claro y natural para la comprensión porque, quien escribe, escribe para los demás, para el público y esto se obtiene fundamentalmente con la buena lectura y el estudio, y también con el cuidado crítico a su propio lenguaje escrito”.

El 17 de julio de 1997 cuando en el auditorio del Banco Continental de Lima, nos dictaba una excelente conferencia titulada “Gracia y primor en el lenguaje de los peruanos”, y llamaba la atención frontalmente a Congresistas, Catedráticos con Phd y estudiantes despistados, que cuando se dice primero de marzo muchos dicen luego dos de marzo, cuando lo correcto es decir, uno de marzo porque se está pasando de un número ordinal a uno cardinal, le vino grandes dolores al pecho, silenciándose su voz, falleciendo a los pocos minutos. Murió hermosamente en su ley física (dictando cátedra), mas no en su vida creativa e intelectual. ¡Gracias y felicidades Luchito, maestro!