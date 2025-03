Preauth y Reevalúa ganan el Premio Fintech a laInclusión Financiera en Fintech Americas 2025

By

Preauth, la startup peruana de tecnología financiera, ha sido galardonada con el Premio Fintech a la Inclusión Financiera en uno de los eventos más relevantes del sector: Fintech Americas 2025, celebrado en Miami del 18 al 21 de marzo. Su CEO y fundador, Luis Chau, fue reconocido por segundo año consecutivo como Innovador

Financiero de las Américas.

Preauth nació para cerrar la brecha entre quienes necesitan financiamiento y quienes pueden otorgarlo, desarrollando tecnología de gestión de garantías colaterales. Hoy opera en 5 países, apoyando a bancos, fintechs y empresas de

retail a financiar de forma más segura y eficiente.

El producto estrella de la compañía, Reevalúa, ha transformado la historia del grupo. A través de una inteligencia artificial integrada en WhatsApp llamada “Victoria”, Reevalúa ayuda a las personas a salir de deudas, reconstruir su historial crediticio y recuperar su estabilidad financiera, todo desde el celular. Victoria analiza la situación financiera actual del usuario —respetando su privacidad y confidencialidad— y propone un plan de mejora personalizado que incluye negociación de deudas, promoción del ahorro y optimización de créditos. Su propuesta: transformar cualquier objetivo o sueño en un plan financiero alcanzable.

Los resultados son contundentes: en los últimos meses, Reevalúa ha ayudado a aliviar cerca de S/50 millones en deudas en colaboración con más de 40 entidades financieras en el Perú, atendiendo actualmente a cerca de 10,000 personas mensualmente.

Además, su solución Reevalúa for Business está cambiando la forma en que las empresas abordan el bienestar de sus colaboradores. En un país donde el 57% de los empleados sufre estrés financiero y 8 de cada 10 peruanos no llegan a fin de mes, Reevalúa ayuda a las organizaciones a mejorar el desempeño, reducir la rotación y aumentar l productividad, cuidando el bienestar económico de su gente. Según el índice de felicidad Ipsos 2025, el Perú es el país más infeliz de América Latina y el 60% indica que su situación financiera es la principal causa.

Como grupo, Preauth visualiza que sus productos se complementan mutuamente. Mientras Reevalúa transforma vidas,

Preauth se posiciona como infraestructura tecnológica para promover inclusión financiera y crédito responsable en grandes instituciones. Recientemente, la empresa lanzó su nueva unidad B2F, que ofrece tecnología a bancos, cajas,

fintechs y financieras para recuperar, colocar y optimizar sus productos de crédito mediante la gestión avanzada de garantías colaterales.

Este crecimiento ha ido de la mano con una fuerte consolidación del equipo. Se han sumado figuras clave del ecosistema: Nicole Carranza (ex-Betterfly) en el área comercial, Marcello Mundaca (ex-Comparabien) liderando el frente de negocios y alianzas financieras, y Laurita Flórez en marketing. Con estas incorporaciones, el equipo ha

crecido en un 80%, fortaleciendo su capacidad para la siguiente fase de expansión. Luis Chau, cofundador de la compañía junto a Juan José Roca Rey (ex-BCP) y Sebastián Burgos (ex-Fandango), ha

liderado equipos en hospitalidad y tecnología, ha trabajado en tres continentes y ha viajado a más de 120 países. “Reevalúa está transformando vidas, haciendo que cada sueño tenga una ruta financiera posible, accesible para todos desde un simple WhatsApp”, afirma Chau. Preauth ha sido reconocida por UTEC Ventures, Start-Up Chile, PECAP, Startups Latam, Burning Heroes, Seedstars,

Endeavor y por el Laboratorio de Inclusión Financiera de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. También forma parte del Visa Fintech Accelerator, impulsado por Plug and Play en Silicon Valley.

La compañía se prepara para abrir una nueva ronda semilla en 2025, enfocada en escalar Reevalúa en Perú y expandirse a Colombia, Chile y México, con la visión de convertirse en la empresa líder en tecnología para la inclusión financiera en América Latina.

Más información:

www.reevalua.comhttp://www.reevalua.com

www.reevalua.com/empresashttp://www.reevalua.com/empresas

www.preauth.iohttp://www.preauth.io