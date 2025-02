Jueza suprema Tello ahora sí con proceso disciplinario

JNJ ABRIÓ PROCESO DISCIPLINARIO A JUEZA SUPREMA ALIADA AL “LAGARTO” MARTÍN VIZCARRA

Aunque no se ha evidenciado un documento oficial, se supo a través de redes sociales, que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó el inicio de un proceso disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a otros cuatro magistrados supremos, quienes habrían emitido de manera irregular una sentencia el 19 de julio del 2024.

A través de esta medida, de acuerdo con la resolución difundida en varios medios de comunicación, los miembros que conforman la JNJ buscan determinar si los hechos configuran una inconducta funcional.

En ese sentido, el organismo constitucional autónomo señaló que abrió investigación contra los jueces Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, Carlos Alberto Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Liliana Dávila Broncano.

Ellos, conforme al documento, integraban junto a Janet Tello, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando se emitió esa sentencia del año pasado.

Cabe señalar que este proceso disciplinario a la presidenta del Poder Judicial y los cuatro magistrados mencionados, quienes ya fueron notificados, se determinó durante la última sesión plenaria de la JNJ del 10 de febrero

El caso contra Janet Tello parte de una denuncia interpuesta por el coronel de la Policía Nacional (r), Julio Ramón Cadenillas Díaz, por la “actuación funcional” de ella y otros cuatro magistrados como integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

El demandante se quejó de que los jueces rechazaron la casación con la que buscaba ser repuesto en la institución policial invocando una ley derogada.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó categóricamente las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien ha cuestionado la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra y contra otros jueces supremos.

A través del Comunicado N.º 002-2025-JNJ, la entidad advirtió que sus afirmaciones pueden constituir el delito de difamación agravada al insinuar que el accionar de la JNJ es apresurado, infundado y con intereses políticos. Tello, en declaraciones a medios de comunicación, intentó deslegitimar el proceso disciplinario al sugerir que se trata de una interferencia en la labor judicial.

Sin embargo, la JNJ aclaró que su función es evaluar la conducta funcional de los magistrados, sin afectar el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales.

Señalar lo contrario, según el comunicado, debilita el Estado de Derecho y afecta

la confianza en las instituciones. El documento enfatiza que la apertura de un procedimiento disciplinario no constituye un delito de avocamiento indebido, ya

que la JNJ actúa dentro de su marco constitucional y no interfiere en procesos jurisdiccionales.

DENUNCIADA

ANTE EL TC

En medio de este contexto, el coronel PNP (r) Julio Cadenillas Díaz ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la jueza suprema, denunciando presuntas irregularidades en un proceso disciplinario en su contra.

Cadenillas sostiene que fue sancionado indebidamente por una supuesta apropiación indebida de viáticos, a pesar de que existe una regulación especial que permite la devolución voluntaria de estos fondos mediante un descuento automático. “Yo me puse

a disposición de Tesorería y se me descontó el montocorrespondiente. No me heaprovechado de los viáticos, pero me sancionaron de manera irregular”, explicó.

El exoficial de la PNP ha insistido en que su caso fue manejado con serias irregularidades.

“Incurrí en una supuesta infracción a la ética, pero se me sancionó por un tema disciplinario que no correspondía. Además, hasta me cambiaron de sexo en la documentación oficial del proceso. Conmigo han abusado totalmente y han vejado mi honor”, denunció. Cadenillas también aclaró que su recurso no es contra la presidenta del Poder Judicial en su calidad de titular de la institución, sino directamente contra la jueza suprema Janet Tello, debido a su actuación en este caso. “Vamos a ver lo que es error. Lo que han hecho conmigo es un abuso”, subrayó.

En cuanto a su trayectoria, el exoficial descartó que haya sido separado de la institución por actos de corrupción. “Por razones administrativas, no he sido separado por corrupción, como dice el abogado Luciano López (defensa de la jueza suprema Janet Tello). Esa es una mentira que buscan instalar”, aseguró.