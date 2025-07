Sujeto estrelló su camioneta contra restaurante en La Molina

PJ dictó nueve meses de prisión preventiva a Miguel Requejo, quien estrelló su camioneta contra ‘El Charrúa’ y dejó dos heridos.

Miguel Ángel Requejo Astochado (51) estrelló su camioneta contra el restaurante ‘El Charrúa’ en La Molina la noche del miércoles 2 de julio, luego de protagonizar una pelea con algunos comensales. El ataque dejó dos personas heridas y graves daños materiales. La jueza Kharla Orellana Sánchez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina (Corte Lima Este), dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra, mientras la Fiscalía lo investiga por tentativa de homicidio calificado y omisión de socorro. El imputado pidió disculpas entre lágrimas durante la audiencia, pero su defensa ya anunció que apelará la medida.

El incidente y sus consecuencias

Pasadas las 11 de la noche, Requejo impactó con fuerza el muro y la ventana del restaurante con su camioneta Lexus de placa CTB 661, sin importarle que en la mesa contigua había dos personas. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo atraviesa parte del local e impacta contra los clientes. Ambos fueron trasladados de inmediato a un centro de salud cercano. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los heridos.

El incidente ocurrió luego de una pelea verbal y física entre el conductor y los comensales. Uno de los agraviados declaró en video: “Estábamos sentados, ya estábamos por irnos, no sé qué tenía, estaba como loco, se puso a gritar. Yo lo callé, luego lo abollé. Mis otros amigos se quitaron y regresó a los cinco o dos minutos y se puso a insultar, y luego metió su carro por su pared. Reventó todo”.

Luego del impacto, Requejo retrocedió su camioneta y abandonó el local. El restaurante, conocido por sus carnes y parrillas, terminó con severos daños en su fachada y mobiliario. En un comunicado publicado el 3 de julio, ‘El Charrúa’ señaló que están colaborando con las autoridades: “Si bien se trató de una situación externa y aislada, ajena a las operaciones del restaurante, estamos colaborando activamente con las autoridades competentes, quienes ya se encuentran llevando a cabo las investigaciones pertinentes”.

Medidas judiciales y declaraciones

El Ministerio Público lo investiga por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud: homicidio calificado en grado de tentativa y omisión de socorro. Requejo permanece detenido en la Comisaría PNP Santa Felicia de La Molina. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) definirá en las próximas horas el penal donde cumplirá la prisión preventiva, la cual vencerá el 2 de abril del 2026, salvo que la Fiscalía solicite una ampliación.

Durante la audiencia, el imputado lloró, pidió perdón y aseguró que no tuvo intención de hacer daño. “Lo siento… no estaba borracho. Cuando peleé con ustedes perdí mis lentes, yo tengo alta medida. Por eso es que cuando volví me dijeron que ya se habían ido… no sé qué pasó. Solo entré, bajé, y como no veo tuve que bajar para mirar e hice así (ademanes) y dije: ‘Diablos, ¿qué hice?’ y subí en shock a mi casa. Pero no lo hice nuevamente, si hubiera querido hacerles daño los hubiera buscado y eso no fue mi intención”, declaró Requejo.

Antecedentes y diligencias

Según Canal N, el sujeto tiene antecedentes por falsificación de examen psicológico en trámite de licencia de armas. La Policía Nacional ha ordenado pruebas toxicológicas, evaluaciones psicológicas y revisión de las cámaras de seguridad para completar las diligencias. Además, uno de los afectados anunció que interpondrá una denuncia por intento de homicidio.

Fin de la impunidad y el poder económico

La contundencia del ataque, la intención captada en video y la gravedad de los daños colocan en evidencia la violencia que puede desatarse sin control en espacios públicos. El caso ha puesto en el centro la discusión sobre la responsabilidad penal en incidentes de esta naturaleza, donde intervienen elementos de salud mental, agresión directa y peligrosidad pública. La prisión preventiva dictada marca un precedente claro: no todo acto violento puede escudarse en el arrepentimiento posterior.