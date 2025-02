Carlos Anderson denuncia que existen 4,500 “trabajadores fantasmas” en el Congreso

By

El congresista no agrupado retó al Congreso a demostrar la presencia de estos empleados a través de un control de asistencia en el exterior del Parlamento: «Hay mucha gente cobrando sin trabajar».

El congresista Carlos Anderson (No Agrupados) aseguró que en el Parlamento Nacional hay un “montón de gente” que trabaja en ese poder del Estado y que no tiene ningún tipo de control.

En declaraciones a Canal N, afirmó que de los más de 4 mil trabajadores del Poder Legislativo, muchos de ellos son fantasmas y es “más difícil” controlar ese tipo de situaciones.

Durante una entrevista para Canal N, el parlamentario aseguró que si todos los trabajadores del Congreso se juntarán en la Plaza Bolívar, se daría cuenta del gran número de empleados que en realidad no existen.

«Si convocamos a todos los empleados en la Plaza Bolívar y pasamos lista, veremos que no existen. Hay mucho fantasma aquí», expresó para el medio local.

Área de comunicaciones del Congreso

En esa línea, Anderson dejó entrever que esta situación se vería reflejada principalmente en el área de comunicaciones del Congreso. De acuerdo al parlamentario, esta oficina tendría al menos 100 empleados pero el resultado de su trabajo no es equivalente al número de trabajadores.

El congresista sostiene que este problema es consecuencia de la falta de Fiscalización asegurando que el Congreso es el poder del Estado con menor supervisión. Esta última situación es lo que habría llevado a la contratación de empleados sin funciones claras.

«El Congreso debería tener una presencia mediática potente, pero no es así. Nunca encontramos físicamente a estas personas. (…) «Si este equipo fuera real, el Congreso tendría una presencia fuerte en redes y medios, pero no es así», mencionó.

Anderson solicita auditoría externa

Anderson señaló que la Contraloría no estaría haciendo un correcto trabajo y, por ello, indicó que se necesita de una auditoría externa. Según señaló, el problema no sería únicamente administrativo, sino que tendría un impacto directo en la transparencia y credibilidad de las instituciones.»Aquí no se trata de salir a cazar brujas, sino de aplicar sentido común y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos», señaló.

“Quienes manejan la parte administrativa del Congreso tienen que poner algunos mecanismos para que no suceda lo que a veces sucede, que están por allí haciendo compras y cosas por el estilo”, enfatizó.

De otro lado, Carlos Anderson cuestionó que el Parlamento no haya podido reunir las firmas necesarias para censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y atribuyó esa medida a la posición de las bancadas que respaldan a la presidenta Dina Boluarte.

“Lo más probable es que sea innecesaria (la moción de censura) porque la coalición que gobierna, este grupo de bancadas aquí en el Congreso, está firmemente alineado con los intereses de la señora Boluarte y uno de sus intereses es que el señor Santiváñez se mantenga en su puesto”, acotó.