López Aliaga critica al premier y propone enviar presos a El Salvador

El alcalde de Lima viaja a El Salvador para gestionar traslado de reclusos y acusa al Gobierno de inacción frente a la inseguridad.

Durante un acto público, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lanzó duras críticas contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a quien acusó de no tener liderazgo frente al avance de la delincuencia. En ese contexto, anunció que viajará a El Salvador con el objetivo de firmar un convenio con el gobierno de Nayib Bukele para trasladar a reclusos peruanos a cárceles de ese país.

“Le hemos dicho clarito qué hacer, hay 11 medidas fáciles de aplicar. Ya le hemos avanzado el trabajo”, sostuvo el burgomaestre. Añadió que ha recibido respaldo del entorno de Bukele: “Hemos invitado al alcalde de San Salvador, que fue premier y mano derecha de Bukele. Él los invita para allá, y hoy vamos para allá”.

López Aliaga indicó que su intención es enviar “a los más ranqueados del Tren de Aragua y otras liendres, para que vean lo que es una cárcel verdadera”. La iniciativa busca replicar el modelo penitenciario salvadoreño, duramente criticado por organismos de derechos humanos a nivel internacional.

También aprovechó para denunciar que el Ejecutivo ha ignorado su agenda de seguridad ciudadana. “Yo he conversado con el Premier. Le dije que primero debe solucionar el drama de la seguridad ciudadana, pero no hace nada”, afirmó.

Nuevo enfrentamiento con el MTC

En paralelo, el alcalde volvió a arremeter contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el retraso en la puesta en marcha del tren de pasajeros Lima–Chosica, un proyecto que fue presentado en conjunto con el Ejecutivo. Según López Aliaga, la demora responde a una falta de voluntad política. “Si hay voluntad política, en dos horas se puede resolver. Hemos pedido ayuda, pero no van a las reuniones. He enviado cartas para dejar constancia de lo que están haciendo”, denunció.

El ministro de Transportes, César Sandoval, respondió públicamente que el problema no es del Ejecutivo. “Eso pregúntenle a él. Con la humildad que me caracteriza, recibí al teniente alcalde. No soy exquisito”, ironizó. Además, explicó que antes de poner en marcha los trenes es necesario completar pasos técnicos y logísticos. “Debe solicitarse a la concesionaria que traslade y almacene los trenes. Luego, con las certificaciones del MTC, se entra a otra etapa”, detalló.

Avance sin cronograma claro

A pesar de las diferencias, ambas partes coinciden en que el proyecto del tren necesita una concesionaria para hacerse viable. La llegada de los trenes está cerca, pero aún falta cumplir con trámites administrativos, permisos y garantías de seguridad.

López Aliaga insistió en que solo busca “desaduanar rápido los trenes” y hacer una “marcha en vacío” como ensayo previo a la operación. Hasta ahora, las reuniones entre los equipos técnicos del municipio y del MTC no han definido plazos oficiales ni un cronograma para el inicio del servicio.