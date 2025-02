Newcastle es el primer finalista de la Carabao Cup de Inglaterra

By

Newcastle lo logró. Completó su hazaña y eliminó al poderoso Arsenal con un 4-0 global (0-2 en la ida, 2-0 en la vuelta) para meterse en la final de la Carabao Cup. El delantero sueco Isak lideró al equipo de las “Urracas” en un gran primer tiempo. Ya esperan en Wembley al ganador de la llave entre Liverpool y Tottenham, que juegan el jueves, con ventaja de los “Spurs” 1-0.

A los 4’ de juego, Isak ya había marcado el 1-0 con una definición perfecta, pero el VAR, eso sí, se lo anuló por un fuera de juego milimétrico. Minutos más tarde anestesió la reacción del Arsenal con otra cabalgada que acabó en un remate al parante derecho de Raya, pero en el rebote lo tomó Jacob Murphy para anotar el 1-0.

No hubo reacción del Arsenal. Al contrario. Tuvo el 2-0 el equipo de Eddie Howe nada más arrancar el segundo tiempo, luego Gordon no perdonó y sentenció la eliminatoria (si no lo estaba ya) en el 52´’ aprovechando un error de David Raya en salida de balón. El Newcastle está a 90 minutos de lograr su primer título en Inglaterra en 70 años.

Y en el cotejo del jueves, Liverpool y Tottenham salen a jugarse al todo o nada, donde la visita buscará mantener el 1-0 de la ida, pese a que el favoritismo lo tiene los “Red” por mejor juego colectivo e individual, además de las muchas bajas de jugadores que tiene los “Spurs”. El partid se jugará en Anfield desde las 3:00 p.m. (hora peruana).