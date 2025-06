Estado Chino ningunea leyes laborales peruanas: Shoungang no acata resolución de Gore de Ica

Shougang señala que resolución que declara improcedente la suspensión perfecta de labores contra 1200 trabajadores “no tiene validez alguna”

La minera Shougang Hierro Perú S.A.A., filial directa del Estado chino, ha decidido desconocer la Resolución Gerencial Regional Nº 0462-2025-GORE-ICA-GRDS emitida por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, que declara improcedente su pretendida Suspensión Perfecta de Labores por caso fortuito y fuerza mayor. Decisión administrativa resuleta luego que la Superientendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL comprobara graves irregularidades graves: la ocupación de puestos suspendidos por terceros, pagos incompletos de vacaciones adeudadas, y evidencias de restricción de derechos sindicales, afectando directamente a trabajadores organizados y no organizados, en abierta vulneración de la Constitución y la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

A pesar de que la autoridad regional, amparada en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la normativa laboral vigente, ordenó la inmediata reanudación de labores y el pago de remuneraciones dejadas de percibir a

1200 trabajadores, la empresa estatal china ha optado por continuar imponiendo unilateralmente la medida de suspensión, alegando un supuesto

“silencio administrativo positivo” y cuestionando la competencia del funcionario que firmó la resolución.

Asimimismo, de manera expresa y temeraria, en un comunicado propalado por Shougang el 25 de junio, la empresa manifestó que la resolución “no tiene validez alguna” y que seguirán actuando conforme a la aprobación

tácita de su solicitud de suspensión perfecta. Además, la empresa conmina a los trabajadores a continuar con el cronograma de actividades unilateralmente impuesto, bajo responsabilidad, en el marco del procedimiento de suspensión temporal perfecta de labores. Johan Hernández González, Secretario General

del Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Afines, declaró:

“Shougang nunca tuvo voluntad alguna de consultar a los trabajadores

o a sus representaciones, en este caso a los sindicatos que lo representan.

O sea, nunca hubo alguna comunicación para sentarnos a buscar algunas

alternativas que amorticen o mitiguen el impacto del perjuicio a los trabajadores”. Agregó en relación a la decisión del GORE Ica: “Con esta resolución la Autoridad de Trabajo de Ica ha estableció que no existe caso fortuito ni fuerza mayor”.

Al respecto, el alcalde distrital de Marcona, Joel Rosales Pacheco, se

pronunció saludando la decisión de la Gerencia de Desarrollo Social del

GORE-Ica, que declaró la improcedencia de la suspensión perfecta de labores invocada el 12 de mayo por la minera estatal china e instó a la empresa

estatal China a respetar el Estado de Derecho en el Perú. También exhorto al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero,

a tutelar por los derechos fundamentales de los trabajadores de Shougang

que, en el marco del estricto ejercicio de la libertad sindical, defienden sus derechos humanos.

Esta acción no sería un hecho aislado, Shougang, como empresa propiedad

del Estado chino, actúa como brazo directo de su gobierno en suelo peruano. En consecuencia, este desacato no solo atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores de Marcona, sino que representa un acto de injerencia estatal extranjera que desafía la democracia, el marco legal y el

desarrollo nacional.

Finalmente, desde que inició sus operaciones en Marcona, el año 1992, esta empresa minera china ha generado un clima de inestabilidad social, laboral y ambiental, afectando la paz laboral que atenta contra el desarrollo local y nacional.