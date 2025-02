Adrianzén, afirma que paro convocado por un sector de transportistas es impulsado por organizaciones ilegales

By

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el paro de transportistas anunciado para mañana, jueves 06 de febrero, no será acatado por las empresas formales de transporte público.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que el paro convocado por un sector de transportistas estaría impulsado por organizaciones ilegales, a las que acusó de promover paralizaciones similares a las registradas durante el foro APEC. Según el premier, estos grupos estarían buscando desestabilizar el orden público bajo el pretexto de demandas ante la grave crisis de inseguridad que enfrenta el sector.

“Se trata de un paro convocado por organizaciones ilegales que, en lugar de promover estas paralizaciones como intentaron antes de APEC, sin éxito, deberían buscar una forma de acercarse a la formalidad y, desde ahí, plantear sus reclamos”, afirmó.

Asimismo, afirmó que la seguridad es “una preocupación que tenemos absolutamente todos” y aseguró que el Gobierno está “haciendo esfuerzos muy grandes” para enfrentar el problema. Sin embargo, la realidad sigue siendo alarmante: según cifras del Sinadef, 196 peruanos han muerto en hechos de violencia en lo que va del año.

“La paralización no contribuye en nada”

Gustavo Adrianzén aseguró que el paro convocado para este jueves no tendrá impacto en la lucha contra la criminalidad y destacó que los gremios “legales” no se sumaron a la movilización.

“La paralización no contribuye en nada a la seguridad. El Perú no puede detenerse y, afortunadamente, los gremios legales y formales han anunciado, a través de comunicados, que no acatarán el paro porque consideran que trabajar es la mejor forma de enfrentar la inseguridad”, declaró el funcionario.

Asimismo, instó a la ciudadanía a no ceder ante el temor que buscan imponer los extorsionadores. “No podemos caer en el temor al que nos quieren conducir los extorsionadores. Esta gente de mal vivir, que pronto, aseguro, va a ser capturada”, concluyó.

El ministro también sugirió que los promotores del paro buscarían vincularse con movimientos políticos, insinuando que detrás de la protesta existiría una agenda distinta a la lucha contra la inseguridad.

Adrianzén enfatizó que la seguridad ciudadana es una preocupación de toda la población y el gobierno hace todos los esfuerzos para garantizarla desde el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y los institutos armados.

Para el titular de la PCM, una paralización del transporte público no contribuye en nada con la seguridad en el país y advirtió que la medida anunciada para mañana es convocada por gremios informales.

Adrianzén consideró que los transportistas que están llamando a la medida de fuerza deberían buscar una manera para aproximarse a la formalidad y desde allí empezar presentar su reivindicaciones.

Gremios de transportistas urbanos de Lima Metropolitana y Callao acatarán una paralización mañana para demandar una respuesta firme de las autoridades ante las extorsiones, atentados y sicariato que amenazan su seguridad .