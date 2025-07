Fluminense es semifinalista del Mundial de Clubes 2025 al derrotar 2-1 a Al-Hilal de Arabia Saudita

By

Fluminense de Brasil se clasificó a las semifinales del Mundial de Clubes 2025, tras vencer en ajustado partido al Al-Hilal de Arabia Saudita por 2-1, el cual se disputó en el Camping World Stadium de Orlando, Florida y con el arbitraje del neerlandés Makkelie. En el “Flu” jugaron el central Ignacio da Silva (ex Cristal) y Juan Pablo Freytes (ex Alianza Lima). Kevin Serna (ex Alianza Lima) estuvo en el banco de suplentes.

El prime tiempo finalizo con ventaja parcial del Fluminense 1-0, gracias a la anotación lograda por el volante brasileño Martinelli a los 40’, tras recibir un servicio del colombiano Gabriel Fuentes.

Para el complemento, Al-Hilal salió decidido a buscar el empate, y sobre los 51’ Marcos Leonardo mandó el balón al fondo de arco de Fabio para el parcial 1-1. Sin embargo a los 70’, en un error de salida de los árabes, Samuel Xavier recuperó el esférico y cedió a Hércules quien con remate cruzado batió a Bono y logró el 2-1 final y el pase a semifinales.