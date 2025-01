Cayetana Aljovín y periodista Rielp admitenvínculos con fábricas de alimentos y conservas

DIRECTORA DE LATINA, CAYETANA ALJOVÍN, Y PERIODISTA MARTÍN RIELP RECONOCEN

EMPRESAS LIGADAS AL RUBRO ALIMENTARIO Y DE CONSERVAS

Empresa familiar del comunicador. registrada como proveedora del extinto Programa Qali Warma (hoy Wasi Mikuna), es competencia de Frigoinca, cuyo dueño murió asesinado.

El periodista Martín Rielp afirmó que desde hace más de 60 años su abuelo Werner Riepl fundó una fábrica de conservas de alimentos que se denomina Productos Gambrinus Werner Riepl Wahl, actualmente registrada como proveedora del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, antes llamada Qali Warma. “Sí. Mi abuelo fundó una fábrica conservera en 1962. Este es un sector donde hay diversas empresas competidoras”, confirmó a un medio de comunicación.

Todavía queda pendiente de investigación el papel de Cayetana Aljovín en todo este escándalo, como ex presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería y presidente del directorio de Latina, medio televisivo que publicó constantemente las denuncias de corrupción que acabaron con el cierre del programa social.

Sin embargo, a través de un mensaje enviado a la periodista Milagros Leiva, la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), negó algún tipo de injerencia en el área periodística del referido medio de comunicación, pero reconoció que sus familiares (parientes) participan en el negocio de la industria de alimentos, mediante la empresa Esmeralda Corp.

En la víspera, la pareja y padre de los hijos de Noemí Alvarado, Gonzalo Barreto, confirmó que recibió un soborno de 30 mil Soles a cambio de robar el teléfono que Nilo Burga confió a la trabajadora. Según el testimonio, Barreto entregó el celular a Martín Riepl Cuperstein y Josías Sánchez Dávila, personas relacionadas con empresas competidoras de Frigoinca.

Una vez que Barreto robó el equipo, la información publicó a través de diferentes reportajes periodísticos en los medios de comunicación. El 25 de setiembre de 2024, ante un notario público, Gonzalo Barreto dijo que ante la insistencia de Josías Sánchez Dávila, accedió a un encuentro con él y con Martín Riepl Cuperstein. “Josías Sánchez Dávila en compañía de Martín Riepl Cuperstein (…) me ofrecieron la cantidad de 30.000 soles con la finalidad de entregar lo solicitado y amenazar de muerte a mi pareja en caso de que me denunciara. Este dinero fue entregado de la siguiente manera: dos días después de los hechos se me entregó 10.000 soles por parte de Josías (Sánchez), y siete días después Martín Riepl me entregó 20.000 soles”, indicó Barreto.

Barreto señaló que Josías le dijo que la información obtenida del celular robado, sería usada para un reportaje en Frecuencia Latina, ya que Martín Riepl tenía contactos en esa televisora. Sin embargo, admitió no poder asegurar si los datos fueron alterados o usados con otros fines. ¿Pero, cuál sería el interés ambos por el celular de Alvarado? La familia de

Martín Riepl es propietaria de Productos Gambrinus, y Josías Sánchez Dávila, accionista de CAAS Alimentos, ambas empresas abastecían al programa Qali Warma y competían con Frigoinca.

DESMIENTEN

TESTIMONIO

Al ser consultados por la declaración de Barreto, Rielp, sostuvo que la declaración de Barreto busca desviar la atención de las denuncias de corrupción en Qali Warma. “Se insiste en que nos distraigamos en otro lado y se pierda atención sobre lo verdaderamente relevante del caso y las múltiples denuncias e investigaciones periodísticas que lo sostienen”, resaltó.

Últimas horas del empresario

El relato de Farro reconstruye las últimas horas del principal investigado por el caso Frigoinca-Qali Warma. Ante el representante del Ministerio Público y la policía, Elita Farro contó que la última vez que vio al empresario fue a las dos de la tarde del día anterior. “Salió de la casa para encontrarse con su abogado, ya que le quería entregar unos escritos que ese mismo día, en horas de la mañana yo le ayudé a pasar a limpio, relacionado a los problemas que viene teniendo con la fiscalía por su empresa Frigoinca”. Farro dio detalles de la carta que, según indicó, había escrito el empresario en borrador. “Me siento con él y me comienza a decir que estaba escribiendo una carta para que le dé a su abogado y a su vez lo entreguen a la fiscalía por el caso de su empresa Frigoinca. Quería que el borrador que había hecho, lo pase a limpio porque él ya no podía escribir más. Empecé a escribir como cinco hojas aproximadamente, las cuales transcribía y él me dictaba algunas cosas que agregaba y mencionaba que esa situación, la fiscalía debía verificar bien los

productos y que lo haga con un buen laboratorio certificado y, además, mencionaba a una

señora de nombre Noemí, que era como una vendedora de su empresa y que ella había hecho todo un círculo para poder vender más. Al final puso su firma y su número de DNI. Yo hice un sobre casero y como a las dos de la tarde él salió con el carro color rojo y se fue diciendo que iba a entregar ese sobre a su abogado, pero no me dijo el lugar”.

Cuando le preguntaron cómo se enteró de la muerte de su pareja, señaló: “Nilo había dejado su teléfono celular y veo que su hijo Michel estaba llamando y yo contesté el teléfono y Michel me dice mi papá y yo le dije que se había olvidado su teléfono y me cortó la llamada. Luego de eso me llamó a mi celular la señora del hotel quien se encontraba llorando. Me dijo el señor Nilo, venga, venga, se ha matado. Luego me llamó Martín Villalón, quien me dijo lo mismo sobre Nilo”.

A la interrogante de con qué frecuencia el empresario acudía a ese hotel, ella respondió: “Él iba casi seguido ya que ahí se reunía con sus amigos para cuestiones de trabajo. Otras veces para el sauna, así también quiero agregar que cuando íbamos a realizar compras en Magdalena, nosotros guardábamos el carro en la cochera del hotel, ya que conocían bastante a Nilo y por eso nos permitían estacionar el carro ahí”.

Los investigadores quisieron conocer si Nilo Burga había recibido amenazas de muerte, a lo que Elita Farro refirió: “Una vez me mostró un mensaje que él había recibido, que decía, tú eres el siguiente y no te vas a escapar, el cual me imagino que debe estar en su teléfono”.