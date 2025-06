Municipalidad de Pachacámac presentó Pachamikuy en el Congreso de la República

By

Una mañana de gala se vivió en el Congreso de la República, porque la Municipalidad de Pachacámac, presentó el Programa Municipal PACHAMIKUY, evento encabezado el alcalde del distrito Enrique Cabrera Sulca, acompañado de la congresista de la República Sigrid Bazán, Lic. Guadalupe Vásquez Meza, gerente municipal; representantes del Ministerio de la Producción, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, FAO, REDOPA, Municipalidad Metropolitana de Lima, regidores y funcionarios municipales, entre otras autoridades e invitados.

En dicho recinto congresal, se expuso los lineamientos del Programa Pachamikuy, objetivos, misión y las metas, para y como este programa nace como respuesta a la anemia infantil y al desperdicio de alimentos, con una visión integral que une producción, educación y distribución. No se trata solo de alimentos, sino de transformación social: Las ollas comunes ahora producen, se capacitan y se integran al sistema alimentario local.

“Pachamikuy no es solo un banco de alimentos, es recuperar los alimentos y que no se desperdicien miles de toneladas de alimentos de los centros de abastos y comerciales, sino avanzar bajo siete ejes adicionales, ejes que pueden seguir ampliándose y que este programa no satisfaga a un distrito, sino que sea una política pública que pueda compensar la necesidad de hambre, porque la población necesita una alimentación digna, nutritiva y saludable”, manifestó el alcalde Enrique Cabrera.

Gran Feria Pachamikuy

Al finalizar la presentación, todas las autoridades e invitados, se desplazaron a la Plaza Bolívar del Congreso, donde se inauguró la Gran Feria Pachamikuy, donde los productores y emprendedores de Pachacámac, ofrecieron diversos productos agropecuarios, alimentos procesados. Asimismo, los panes y dulces artesanales, productos lácteos, jabones artesanales, postres con las frutas que cosechan en el Valle de Manchay como lúcuma, plátano, arándanos, piña, hortalizas sembradas a través del sistema hidropónico y de calidad de exportación, entre otros productos.

Otros stands mostraban la cultura pachacamina a través de objetos artesanales, cuadros y joyería con piedras preciosas, tejidos, todos emprendedores que a través del Pachamikuy, impulsan la economía local y fortaleciendo el desarrollo rural.

Es importante destacar el stand donde se informó sobre los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta el distrito como el Santuario Arqueológico de Pachacámac, el Cerro Pan de Azúcar, la Piedra del Amor, Las Lomas de Manzano, Atocongo y Lúcumo, el pueblo de Pachacámac y su variada gastronomía con su plato de bandera la Huatia Pachacamina.