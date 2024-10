Premier Adrianzén exige a Congresoaprobar proyecto de ‘Terrorismo Urbano’

PESE A PEDIDO DE TRANSPORTISTAS. “Culpables deben ir derechito a penal de Challapalca”, dice

No da su brazo a torcer. Y es que a pesar de que una de las condiciones de los gremios de transporte para frenar las manifestaciones es que no se apruebe el proyecto de ley que incluye el delito de terrorismo urbano al Código Penal, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, pidió ayer nuevamente al Congreso, que de pase a la norma de forma urgente.

DIRECTO A

CHALLAPALCA

La declaración, realizada luego de una ceremonia en Jaén (Cajamarca) donde se hizo entrega de bonos para las personas afectadas por los incendios forestales, también incluyó que los detenidos por dicho delito sean encarcelados en el penal de Challapalca, destinado a reos de alta peligrosidad. “A las cosas hay que llamarlas por su nombre. No estemos utilizando ninguna palabra para dorar el problema, tenemos un problema de terrorismo urbano en el Perú y tenemos que aplacarlo. Una invocación fraterna al Congreso de la República para que por favor acelere y apruebe lo más pronto posible”, dijo.

Adrianzén, justificó la urgencia de su pedido alegando que en el país existe “terrorismo urbano”. “Nosotros somos respetuosos de la separación de poderes, pero hay temas que son de comunión de todos los peruanos y en este caso enfrentar a la violencia urbana es una tarea que nos convoca a todos, todos debemos cerrar filas en esta lucha, pero esto significa que todos colaboremos desde nuestros ámbitos de actuación”, indicó.

El primer ministro de esta forma, se opuso al pedido colectivo que exige el cierre en la ruta legislativa de la referida norma. “No podemos anunciar irresponsablemente un paro nacional desde el gremio de transportes cuando esta reivindicación no tiene ninguna vinculación con lo que fue el tema original”, señaló.

DATO: COMO SE RECUERDA, la presidenta, en su último discurso con motivo de la conmemoración del Combate de Angamos y el aniversario de la Marina, también insistió en calificar de terrorismo urbano el aumento de inseguridad que se viene registrando en los últimos meses.