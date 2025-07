MTC cuestiona proyecto de tren de Lima pese a anuncio de llegada de unidades

El tren Lima–Chosica no cumple condiciones mínimas, según MTC. A pesar de eso, el MML lo presentará en evento público este 14 de julio.

Debido al tren Lima-Chosica, ha generado tensión entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se agudiza tras el anuncio del arribo del primer lote de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain. A pesar de la magnitud del evento convocado para este lunes 14 de julio, el ministro César Sandoval confirmó que no asistirá y aseguró que este proyecto no reúne las condiciones mínimas para operar.

“El MTC quiere que haya mejor conectividad, transporte de calidad y destrabar algunas obras que puedan permitir el desarrollo de tránsito urbano, incluido (…) los trenes que ahora último el señor López Aliaga está trayendo”, afirmó Sandoval en diálogo con la radio Exitosa. Sin embargo, advirtió que el sistema anunciado por la MML “no tiene los 13 paraderos que debe haber, no hay cruces de seguridad, no hay cuatro estaciones, no hay la doble vía, no hay nada de eso”.

El MTC no avala el proyecto Lima-Chosica de la MML

El titular del MTC sostuvo que se le dio a la Municipalidad las facilidades para trasladar el material rodante a un almacén, pero que cualquier evaluación operativa deberá ser determinada por la concesionaria. “No puedo ser irresponsable en decir lo que no corresponde”, remarcó.

Además, informó que la empresa concesionaria ya advirtió oficialmente a la MML sobre estas deficiencias. “En el documento que ha enviado (…) ya le está haciendo notar todo esto, que no puede haber operatividad si no hay condiciones”, señaló. Sobre su ausencia en la ceremonia de presentación del tren, el ministro indicó que fue invitado, pero su agenda ya estaba comprometida.

López Aliaga anuncia llegada de trenes y evento musical

En contraste, el alcalde Rafael López Aliaga celebró la llegada del primer lote de trenes compuesto por 43 coches y 11 locomotoras, programado para este sábado 12 de julio en el puerto del Callao. Según la MML, la ruta Lima–Chosica incluirá once estaciones, entre ellas Callao, Faucett, Caquetá, Desamparados y Chosica.

El evento de presentación se realizará el lunes 14 de julio en el parque La Muralla, a partir del mediodía, con acceso libre para el público. La jornada contará con la participación de Deyvis Orosco y Rubí Palomino, además de una prueba en vacío del tren. La comuna capitalina califica la iniciativa como un hito en la modernización del transporte urbano.

Días antes, el alcalde criticó el impacto del cambio de titular en el MTC sobre la continuidad del proyecto. Aseguró que el anterior ministro, Raúl Pérez Reyes, sí mostró apoyo desde el inicio. “Con cambio de ministro, no ha estado enterado. Ahí lo dejo. La coordinación ha existido, pero si hay buena voluntad salen las cosas, si no, no sale nada”, dijo. Y añadió: “Le dejo la carga a este nuevo MTC, piense en la gente. Para esto está la política”.

El conflicto entre el gobierno central y la Municipalidad de Lima pone en evidencia la falta de coordinación y los vacíos técnicos en torno a un proyecto que, por el momento, sigue siendo más un acto político que una solución concreta para el transporte urbano de la capital.