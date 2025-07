Mineros artesanales: “No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta pacífica”

Luego de catorce días, cientos de mineros artesanales que acampaban en el frontis del Congreso de la República fueron desalojados por la policía, sin poner resistencia. Esto sucede luego que en la Comisión Comisión de Energía y Minas se rechazó el predictamen de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que proponía modificar el régimen especial de formalización para este sector.

El ministro de Energía y Minas Jorge Luis Montero, quien estaba invitado a la sesión no asistió enviando en su reemplazo al Viceministro de Minas Ronald Ibarra. La iniciativa consiguió cinco votos a favor, doce votos en contra y una abstención, por lo que no fue aprobada, pasando al archivo.

Jhony Taboada, vocero de los mineros artesanales de Arequipa, lamentó que la policía los haya desalojado. Indicó que todo el año han venido conversando para llegar a un acuerdo, pero las autoridades no quieren ver la realidad de la minería en el Perú. “Primero el ministro de Energía y Minas, nos hace tremendo desplante. Tampoco vinieron los ministros de Cultura, ni Ambiente. Luego los congresistas nos dan la espalda y ahora no nos permiten protestar. Los grandes medios no nos dan cobertura. Que entiendan que queremos formalizarnos, no somos delincuentes. Somos peruanos trabajadores y no merecemos ser maltratados. Nosotros no hemos puesto resistencia para salir de la avenida Abancay, pero continuaremos protestando de manera pacífica”, señaló.

Los dirigentes mineros indicaron que en las próximas horas darán a conocer las nuevas medidas de protesta que adoptarán.