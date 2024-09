Empresas de Taiwán en Expoalimentaria 2024

By

Empresas de Taiwán estarán presentes en la Feria Expoalimentaria 2024, que se celebrará en Lima del 25 al 28 de septiembre, para exhibir los más recientes avances tecnológicos de su industria. Las compañías participantes buscan mostrar su capacidad de innovación a través de máquinas y equipos de alta tecnología dirigidos a automatizar distintos procesos en la fabricación de alimentos. Estos adelantos no solo reducirán tiempos y costos de producción, sino que también harán más competitiva la oferta nacional de este sector.

Las empresas taiwanesas tienen una fuerte presencia en mercados internacionales como China, India, Indonesia, Tailandia, México y Filipinas. Su participación en este evento no solo busca fortalecer las relaciones comerciales entre Taiwán y Perú, sino también fomentar el intercambio de ideas y experiencias con productores locales. Esta colaboración promete un impacto positivo en la industria alimentaria regional, impulsando la modernización de procesos productivos clave.

Entre las empresas más destacadas se encuentran CHANG SHEN MACHINERY, que fabrica máquinas para la producción de latas de hojalata y aluminio, y KEENPRO INDUSTRY CORP., que se especializa en equipos de moldeo por soplado elástico PET y soluciones energéticamente eficientes para la producción de botellas. Ambas compañías dirigen su oferta tanto a pequeñas como a grandes empresas, buscando optimizar las líneas de producción en el sector de alimentos y bebidas.

También estarán presentes JTL MACHINERY TECHNOLOGY, con soluciones para la automatización de procesos de selección y envasado de productos alimenticios, y HOPAK MACHINERY CO LTD, con su avanzada tecnología Flow Wrapper para empaques. La feria contará además con SHAN SHUI ME FOOD ENTERPRISE, líder en la producción y comercialización de arroz de alta calidad, exportado a mercados exigentes como Estados Unidos, Canadá y Japón.