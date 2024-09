Taiwán refuerza lazos comerciales con Perú en Expoalimentaria 2024

Taiwán participa por segunda vez en la Expoalimentaria, y este año la presencia taiwanesa ha crecido significativamente, con quince empresas representando al país. La feria, que reúne a compañías del sector alimenticio de todo el mundo, es una plataforma clave para promover innovaciones y establecer vínculos empresariales internacionales, reforzando las relaciones comerciales entre Taiwán y Perú.

“Estamos participando por segunda vez consecutiva en la Expoalimentaria, y este año estamos casi duplicando la presencia de las empresas de Taiwán en Lima, pasando de diez empresas el año pasado a quince en esta edición. Tenemos las mejores expectativas de un mejor lazo comercial Taiwán-Perú”, señaló Francisca Yu-Tsz Chang, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú. Según Chang, la creciente participación taiwanesa es un reflejo de la confianza en el potencial del mercado peruano.

La Expoalimentaria 2024 fue inaugurada ayer, y estará abierta hasta mañana, recibiendo a delegaciones empresariales de Brasil, Ecuador, Argentina, Taiwán y otros países. Este importante evento global del sector alimentario es una plataforma para la exposición de maquinaria innovadora, sabores autóctonos y avances tecnológicos. Los pabellones de Taiwán, ubicados en las posiciones F-58, F-59 y F-61, se destacan por su enfoque en la innovación y calidad.

Entre las empresas taiwanesas, podemos destacar la participación de JTL Machinery Technology Co., LTD, especializada en sistemas automáticos de envasado y procesamiento de alimentos; Chang Shen Machinery Co., LTD, fabricante de maquinaria para la industria alimentaria; Keenpro Industry Corp., desarrolladora de tecnología avanzada para la producción alimentaria; Shan Shui Me Food Enterprise Co., LTD, conocida por sus innovaciones en productos alimenticios; y Hopak Machinery Co., LTD, experta en soluciones de empaquetado automático de alta velocidad​.