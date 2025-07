Municipalidad de Lima insiste en marcha blanca del tren Lima–Chosica pese a advertencias

By

Tren Lima–Chosica aún no tiene permisos ni estudios técnicos, pero la Municipalidad asegura que los puentes permiten su paso sin riesgo.



El alcalde Rafael López Aliaga anunció la operación del tren Lima–Chosica este mes, pese a que el Ministerio de Transportes y la ATU advierten que el proyecto no cuenta con estudios técnicos, permisos ni condiciones mínimas de seguridad. La Municipalidad defiende que los puentes permiten el paso de los vagones y asegura estar lista para iniciar una marcha blanca, aunque el MTC descarta cualquier operación sin planificación ni sustento legal.

Sin permisos, pero con fecha

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que la marcha blanca del tren Lima–Chosica iniciará este mismo mes, pese a que no existen autorizaciones oficiales ni infraestructura habilitada. Según dijo en eventos públicos y medios como Panorama, los primeros vagones donados por la empresa estadounidense Caltrain llegarán al puerto del Callao entre el 10 y el 12 de julio, y empezarán a circular en prueba sin pasajeros.

“El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, afirmó López Aliaga en un evento en San Juan de Miraflores. También aseguró que ha cancelado viajes internacionales para enfocarse en obtener la autorización del proyecto y que cuenta con el apoyo de operadores privados.

Altura de puentes, bajo control, según la Municipalidad

Ante cuestionamientos sobre la viabilidad técnica del tren, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado defendiendo la compatibilidad de la infraestructura actual. Indicó que los puentes ubicados en la ruta del tren Lima–Chosica han sido inspeccionados y cumplen con el gálibo necesario. Las locomotoras tienen una altura de 4.94 metros y los vagones 5.01 metros, lo que, según el municipio, permite su circulación “sin riesgo alguno”.

“Desde la Municipalidad de Lima, reiteramos nuestro firme compromiso de brindar un sistema de transporte moderno y de calidad para los vecinos de Lima, especialmente en Lima este”, se lee en el pronunciamiento.

MTC: no hay expediente, ni plan, ni obra concluida

Desde el Ejecutivo, la respuesta fue clara. El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, rechazó que existan trabas políticas al proyecto, pero enfatizó que la Municipalidad de Lima no ha presentado ningún expediente técnico ni plan de implementación. “Obstaculización no hay. Al contrario, hay disponibilidad de que las cosas se hagan con responsabilidad, se hagan de manera técnica”, declaró a Canal N.

Sandoval pidió al alcalde que oficialice su solicitud de diálogo, ya que hasta ahora no ha recibido una comunicación formal. También advirtió que cualquier iniciativa ferroviaria debe desarrollarse “con veracidad y propiedad”, y no generar “expectativas que no se puedan dar”.

“No hay expediente aprobado ni plan de implementación que permita avanzar con la prueba operativa”, agregó en entrevista con RPP. Aclaró además que ni las condiciones técnicas del material rodante ni las características de la vía han sido evaluadas.

ATU exige condiciones mínimas de seguridad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en la voz de su presidente David Hernández, se sumó a las observaciones. Señaló que el tren Lima–Chosica no podrá operar sin que se garanticen condiciones mínimas de seguridad y operatividad. Hernández destacó que la línea férrea atraviesa múltiples cruces urbanos, por lo que requiere obras complementarias como pasos peatonales antes de cualquier circulación.

¿Promesas o estrategia política?

Para el ministro Sandoval, el problema no es técnico, sino político. Criticó el uso de la controversia como herramienta de presión y advirtió sobre una posible “politización del proyecto”. “No promoviendo desestabilización, movilizaciones, anarquías en el país”, sostuvo, al rechazar amenazas de movilización promovidas por la gestión de López Aliaga.

El titular del MTC dejó abierta la puerta para avanzar con el proyecto a través de mecanismos legales como una adenda a la concesión actual. Pero también precisó que ese camino tomaría al menos un año de desarrollo y que hasta ahora no hay ninguna propuesta formal de parte de la Municipalidad.

Expectativas sin respaldo técnico

En medio del cruce de declaraciones, la ciudadanía sigue sin certezas. El proyecto del tren Lima–Chosica fue presentado como una solución al caótico transporte de Lima Este, pero hasta ahora todo queda en anuncios. Mientras el alcalde insiste en que la marcha blanca empezará en julio, el MTC y la ATU recuerdan que sin estudios, sin obras y sin permisos, no hay tren que pueda circular.