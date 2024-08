Fin de fiesta a lo grande de los Juegos Deportivos Regionales “Copa Callao 2024”

Rostros de júbilo y regocijo de nuestra siempre entusiasta juventud y niñez, chalacos alborotados por haber defendido sus colores, traducen de la mejor forma nuestro compromiso social al cerrarse los Juegos Deportivos Regionales “Copa Callao 2024”, cuya organización corrió a cargo del Gobierno Regional del Callao.

Fueron 5 fechas de intensa actividad de fútbol para varones, vóley para damas y atletismo (damas y varones), en sus categorías promocionales, donde lo importante no era la competencia sino la participación. Todo ello en las instalaciones del Polideportivo Telmo Carbajo y el estadio Miguel Grau. Destacaron deportistas en Voleibol, sub 10, Zarina Ramírez; sub 12, Gianella Vásquez; sub 14, Panta Cielo; sub 16, Ana Sartori Guerra. Fútbol, sub 10, Vásquez López Milán;, sub 12, Yanqui Sánchez; sub14, Reik Cáceres y sub 16, Jesús Sierra.

La ceremonia de clausura realizada en el Telmo Carbajo, marcó la presencia de jugadores del emblemático club Sport Boys, caso Pablo Bueno y Joshuá Cantt, ex jugadores Alberto “El Mudo” Rodríguez de Sporting Cristal y la selección nacional y Eusebio Salazar, ex defensa por 10 temporadas de la Misilera, al igual que Héctor Cancino, campeón nacional del sexteto de vóley del club Peerles.