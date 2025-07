Ricardo Gareca no descarta volver a dirigir en el Perú tras su fracaso con la Selección de Chile

Volvió a declarar para un medio peruano. Ricardo Gareca en entrevista al programa de redes “Doble Punta”, admitió que no pudo darle vuelta al pobre rendimiento que tuco la Selección de Chile en estas Clasificatorias Sudamericanas bajo su mando, y que se siente con ganas de seguir dirigiendo y no descarta volver a serlo en el Perú, al cual visitará por negocios particulares.

“Los resultados no acompañaron con Chile y escapan a nuestras posibilidades- No pudimos darlo vuelta. Ya tuve varios traspiés anteriores y he lidiado con todo esto.

Cuando comencé en la Selección Peruana también fue duro, pero logramos potenciar a los futbolistas y luego vinieron los resultados clasificando a un Mundial y estando a un paso de lograrlo en el siguiente”, remarcó Gareca.

Consultado si está en sus planes volver al Perú dijo lo siguiente: “Al Perú regresaré en cualquier momento, tengo amigos y es un país donde la he pasado bien, tengo alguna inversión por allá y tributo en Perú. Sobre volver a la Selección, primero tengo respeto a Oscar Ibáñez y ojalá que pueda mantenerse, de no ser así, ahora es algo difícil que te pueda responder, pero no lo descarto y no cierro la puerta a nada. Por lo pronto no pienso en eso, ahora estoy acomodándome en Argentina, y aprovechar al máximo el tiempo”.

El “Tigre” admitió que se siente fuerte y con ánimo para seguir dirigiendo. “ No me he puesto un tiempo de poner punto final a mi carrera. Si hay ofertas y que me guste y es un proyecto de trabajo acorde, encantado de asumirlo”.

Gareca señaló el diagnóstico que tiene sobre el jugador peruano: “Es fuerte, contrariamente a lo que se puede pensar, y si estamos convencidos de ello. Ya conociendo más el país , los clubes como estaban a la conclusión superan en un panorama malo, con alimentación no muy buena, situaciones climáticas donde juegan, el campo sintético, y logran superarlo. Se decía del poco profesionalismo o a determinadas carencias, pero logramos que mejoraran con la Selección y nos dieron muchos alegrías”.

Por último dijo que a la Selección Peruana, nadie los pasó por encima, los perdió ajustadamente, se podrá debatir si se jugó como quieren para la Selección, pero no fue goleada. Cueva nos gustaba muchísimo, hacía algo determinante, estábamos muy encima de él, tenerlo motivado y siempre mantengo contacto con él, y con Juan Carlos Oblitas no tiene contacto desde que dejó la Selección, él siempre me quiso, pero después lo convenció el presidente (Lozano) que debía continuar en la FPF.