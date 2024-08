Sandra Muente artista nacional fue víctima de robo en internet y recibe muestras de apoyo de internautas en redes sociales

La cantautora nacional Sandra Muente, mediante su cuenta de Instagram alertó a sus miles de seguidores que había sido víctima de robo en internet. La también actriz contó desde sus historias en la red social que ciberdelincuentes la estafaron cuando intentó vender un producto en una plataforma de venta electrónica.

Sandra Muente, muy afectada entre lágrimas relató que intento vender por vía online una Mac Mini repotenciada cuyo costo en el mercado sobrepasa los 5 mil soles, al publicar su producto en la plataforma Marketplace un supuesto “cliente”, le propuso que para realizar la transacción virtual y el pago con tarjeta lo haga por la otra plataforma virtual llamada: Mercado Libre.

La pesadilla para la cantante nacional empezó y relato que ella y su esposo Ricardo Nuñez entregaron en producto a un ciberdelincuente en la misma puerta de su casa, advirtió y contó el caso para que muchas personas eviten y caigan en la misma estafa online.

“Me da bronca que me hayan agarrado de estupida, por eso invoco a las personas a no caer en este tipo de delicuentes que se aprovechan de nosotros, crean cuentas reales y en esas plataformas para estafar a la gente. Tengo video de las personas que fueron a recoger el producto, pero eso se los entregaré a la policía”, indicó Sandra Muente.

“Quiero agradecer a las personas que muestran su apoyo en redes, esto lo que me paso fue horrible, hago la denuncia pública, porque si uno no cuenta, estas cosas se hace cómplice, no espero el actuar de la policía porque tampoco confío. Disculpen por el mal momento, gracias por su mensajes de aliento”, expresó la hija del recordado cantante nacional Beto Danelli.

Presentó obra teatral

Hace poco en abril, la historia familiar de los Muente Bayona convertida en un conmovedor musical testimonial se presentó el pasado 12 de abril de la mano sus protagonistas Sandra, Giuliana y Jean Franco Muente quienes, a través de las canciones de su padre, el recordado cantautor Beto Danelli, compartirán con el público sus recuerdos familiares que le permitirá transitar al espectador desde el amor, creando una conexión distinta con los seres amados que ya no están físicamente aquí.

La temporada 2023 tuvo lleno total, gracias a todos los espectadores que se identificaron con una historia familiar que podría ser la suya.