Hospital Daniel Alcides Carrión es un caos en VMT

Pacientes no reciben atención médica hace tres días y piden cambio de director

Pacientes del centro de salud de Alcides Carrión, en el distrito de Villa María del Triunfo, denunciaron que no hay atención hace dos días por la falta de internet. Una paciente comentó que el personal de salud ha informado que no hay sistema debido a la baja señal de internet, motivo por el cual no los pueden atender.

Mujeres y adultos mayores deben madrugar desde las 4:00 a. m. para conseguir una cita en medio del intenso frío. “Nos amanecemos para sacar una consulta en psicología, pediatría, medicina general y no nos quieren atender debido a la falta de internet”, expresó.

En tanto la dirección de monitoreo se reunió con dirigentes de la coordinadora distrital de Villa María del Triunfo (V.M.T.), representantes del asentamiento humano Inca Pachacútec, comedores, miembros de la comunidad y directivos del Sindicato Único de Trabajadores del Sector Salud (SUTSSA) Cono Sur para exigir el cese del jefe del Centro Médico Infantil (C.M.I.) Daniel A. Carrión, Dr. Regis Guerrero Zárate.

Los manifestantes acusan al Dr. Guerrero de desacatar disposiciones de la Red Integrada de Salud (RIS) y la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS), además de mantener en funciones a Betzabet Cosme Garcilaso, encargada del control de asistencia, a pesar de haber sido removida de su cargo por irregularidades.

El secretario general del SUTSSA Cono Sur, Raúl Guerrero Castro, sugirió que Cosme Garcilaso se mantiene en el cargo debido a que “debe saber algo” que la protege.

Además, señaló que el Dr. Regis Guerrero y sus hermanos, Ana Carina y Vladimir, utilizan el C.M.I. Carrión para actividades docentes, generando ingresos adicionales sin beneficio alguno para el centro de salud.

La comunidad exige que la DIRIS Lima Sur intervenga para poner fin a las irregularidades y el abuso en el C.M.I. Carrión. Han solicitado una reunión con la directora general para el lunes 8 de julio, donde se evaluarán las demandas y se planificará una movilización hacia el Ministerio de Salud.