Pamela Franco y Marisol se verán las caras en El Festival de San Pedrito

Este 28 y 29 de junio estrellas de la cumbia y la salsa armarán la fiesta en la Explanada Agua Dulce de Chorrillos. Corazón Serrano, Deyvis Orosco, La Charanga Habanera, Kate Candela y muchos más.



Entrada gratis por la compra de una cerveza



La cumbia está en su mejor momento y este 28 y 29 de junio promete sonar con más fuerza en el gran “FESTIVAL DE SAN PEDRITO” que se realizará en la Explanada Agua Dulce de Chorrillos. Serán dos días de concierto donde estarán los más populares artistas y orquestas del momento en un escenario de lujo para disfrutar con el mejor juego de luces y sonidos. Y lo mejor de todo que el ingreso será gratis por la compra de una cerveza.

En la primera fecha del concierto estará Pamela Franco decidida a demostrar que no le hace caso a la guerra sucia, luego que sus exmúsicos dijeran que no tiene conciertos, todo lo contrario, saldrá al escenario completamente renovada con su delantera musical para conquistar al público. “Me encuentro muy agradecida con a gente que sigue mi carrera desde hace muchos años y me llena de muy buena vibra en cada show. También debo dar las gracias a los empresarios por confiar en mi talento y la de mis músicos. Yo sigo trabajando para brindar lo mejor”, dijo Franco un comunicado.

La novia oficial del futbolista Christian Cueva compartirá escenario el 28 de junio con ‘La Faraona’ Marisol, quien hace poco se vio enfrentada con el jugador con quien habría mantenido mensajes cariñosos y además grabó el tema ‘Dile que no’ junto a su exesposa Pamela López. “Lo que pasa es que él a veces decía: ‘Oye Sol, me hubiera gustado conocerte antes’, eran mensaje de amigos que nos fastidiábamos. En el fondo de mi corazón hemos tenido una amistad bonita”, fue lo que dijo en su momento la intérprete de clásicos ‘La escobita’, ‘Si me ibas a dejar’ y ‘Hay niveles’.

se sumará a Pamela y Marisol, la Charanga Habanera, Brunella Torpoco, Kate Candela, Jeison Manuel, Clan de la Habana y Jordi Jauria.

El 29 de junio se cierra el festival con las agrupaciones más importantes de la cumbia como Corazón Serrano, que acaba de llegar a los 2 millones de vistas con su video ‘Baila, baila’, feat con el grupo Beren, y que cuenta con más de dos millones y medio de suscriptores en YouTube. Los piuranos prometen tocar lo mejor de su repertorio musical como ‘Mix Zubalo’, ‘Baila Baila’, ‘Mix La Loba’, ‘Te Vas y No Volverás’, ‘Heridas de amor’, entre otros éxitos.



Se suma a este gran evento musical Deyvis Orosco con los más sonados clásicos del Grupo Néctar como ‘El arbolito’, ‘Pecadora’, ‘Botellita de ron’ y su nuevo hit ‘Tu nombre y el mio’. Quienes pondrá el sabor de la salsa serán la ex vocalista de ‘Son tentación’, Suu Rabanal, quien con su potente voz y estilo se ha ganado un lugar en el género de la salsa ahora como solista, y junto a ella la orquesta Barrio Fino con temas como ‘Qué agonía’ y su versión de ‘Partido en dos’ que actualmente tiene 14 millones de vistas en YouTube.

EL DATO

CONCIERTO: Festival de San Pedrito

FECHA: 28 y 29 de junio

HORA: 6:00 PM

LUGAR: Explanada Agua Dulce de Chorrillos

ENTRADAS: Entrada gratis por la compra de una cerveza. Zona vip y box a la venta en Teleticket https://teleticket.com.pe/san-pedrito-2025