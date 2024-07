Flor Cruz vuelve a Sunafil con anuencia de ministro Maurate

PESE A TODAS LAS DENUNCIAS EN SU CONTRA

El último sábado, se oficializó el regreso de Flor Marina Cruz Rodríguez como jefa encargada de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad adscrita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y que ya estuvo bajo la encargatura, no muy bien recordada, de la misma funcionaria.

Y es que vale recordar que durante la gestión de Cruz se realizaron cuestionados viajes al interior del país, visitas que no generaron ningún beneficio concreto a la entidad, siendo su verdadera finalidad entablar relaciones sociales y personales.

Asimismo, a pesar de haber contado con el presupuesto necesario para el cierre de diversas brechas importantes en regiones, no ejecutó ningún tipo de mejoras en infraestructura, equipamiento o condiciones en Sunafil, órgano supervisor del correcto funcionamiento del Sistema de Inspección del Trabajo.

Cabe recordar que, durante la gestión de esta funcionaria, tampoco se establecieron medidas para mejorar las condiciones de las 26 Intendencias Regionales. Y es que un informe de la época da cuenta que se despilfarró en forma desmedida, irregular e innecesaria, el presupuesto de la entidad.

“Para prueba un botón: en las denominadas ‘macro regionales’, las cuales fueron un rotundo fracaso, y cuyo único resultado fue el pago de pasajes y viáticos a numerosos funcionarios de su entorno y personal de las 26 intendencias regionales del país que se reunían en una determinada ciudad del país, sin obtener ningún tipo de beneficio o valor público en dichas reuniones, generando un costo para la entidad de más de 66 mil soles y más de 200 mil soles provenientes de la cooperación de la OIT”, se señala.

Por si fuera poco, durante su gestión prescribieron diferentes procesos sancionadores contra diversas empresas “amigas”.

Todas estas irregularidades habrían tenido conocimiento del entonces premier, Alberto Otárola Peñaranda y del ex ministro de Trabajo, Antonio Varela. Ellos, a pesar de conocer su ineficiencia, la mantenían en el puesto para generar beneficios personales.

Ahora Flor Cruz Rodríguez vuelve a ser superintendenta apoyada por Teresa Velásquez, la secretaria general del ministro Daniel Maurate, quienes serían los más interesados en este retorno.

Cabe indicar que Teresa Velásquez, cuando se desempeñaba como gerente general, adquirió un software aparentemente sobrevalorado. El precio comercial era de tres mil soles, sin embargo, la “orden de compra” (166 – 2020) se generó por 27 000 soles. muchas cosas que aclarar.