“Si quiere hacer política, que sea candidato”

KEIKO DICE QUE FISCAL DOMINGO PÉREZ ya perdió el

juicio: “La persona que lo enfrentará soy yo, no mi padre”.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la participación del fiscal José Domingo Pérez durante la audiencia de ayer martes, en el juicio oral. Tras la suspensión del proceso, acusó al fiscal de politizar el proceso.

“PERDIÓ EL JUICIO”

Fujimori rechazó las alusiones del fiscal José Domingo Pérez sobre el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, calificando los argumentos del fiscal como políticos en lugar de jurídicos. “Lo que hemos visto es que el fiscal José Domingo Pérez ya perdió el juicio, y lo que hemos escuchado son argumentos políticos, no hemos escuchado argumentos jurídicos. Yo lamento y rechazo profundamente que él haga referencia a mi padre, que nada tiene que ver en este juicio. Aquí la persona que lo va a en- frentar soy yo, no Alberto Fujimori”, señaló.

Fujimori también instó al fiscal a inscribirse como candidato si desea seguir haciendo política, subrayando que la audiencia se asemejaba más a un debate parlamentario que a un tribunal de justicia.

HABLA MARK VITO

Por su parte, Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, negó cualquier aporte ilícito en su patrimonio y asegura que todos sus ingresos están res- paldados. “Yo solo quiero ver la cara de José Domingo Pérez cuando presenten tres pericias a mi favor.

Sus propios peritos reconocen que no hay un centavo de aportes en mi patrimonio. Todos mis ingresos están sustentados, están respaldados como persona natural y persona jurídica”, afirmó.Además,

Vito destacó la existencia de documentos y testimonios que, según él, probarán su inocencia. Domingo Pérez había afirmado que un testigo asistirá a la Fiscalía para confirmar como le entregó dinero de 160 mil dólares en efectivo a Mark Vito en Gambetta, Callao. De acuerdo con la tesis fiscal, Villanella habría recibido el 10 y 12 de noviembre de 2015 un monto de 80.000 dólares en cada ocasión.

BARATA ‘DELATARÁ’ A KEIKO

Durante la audiencia, se pudo conocer también que, Jorge Barata dará su testimonio en el juicio que se le sigue a Keiko Fujimori y parte de la cúpula de Fuerza Popular por el Caso Cócteles. Así lo indicó José Domingo Pérez, el fiscal a cargo de sustentar la acusación contra la líder fujimorista.

Según informó el fiscal, Jorge Barata dará mayor in- formación sobre los aportes que entregó Odebrecht

a Fuerza Popular para la campaña presidencial del 2011.Además, dará detalles sobre cómo personas alle- gadas a Fujimori Higuchi se acercaron a él para lo que el fiscal describió como ‘la captación de activos’. El fiscal José Domingo Pérez llegó a la sede del Poder Judicial, para seguir con el juicio por el caso Cócteles. Al igual que el día de anterior, llevaba puesto un chaleco antibalas.