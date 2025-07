Minsa: 35 menores vencieron el cáncer de tiroides tras ser operados exitosamente por especialistas del INSN Breña

By

-En la mayoría de los casos, el cáncer en los niños es descubierto en una consulta médica pediátrica por gripe o evaluación por talla baja o sobrepeso

Un total de 35 menores, entre 7 y 15 años, vencieron el cáncer de tiroides tras ser operados exitosamente por especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña del Ministerio de Salud (Minsa). Ellos, jugaban, corrían y saltaban como todos los niños sin presentar síntoma alguno de estar delicados de salud, pero sus vidas cambiaron de un momento a otro cuando de forma incidental, al pasar por una consulta médica, les descubrieron que tenían este tipo de cáncer en estadio avanzado.

La mencionada institución pediátrica, de referencia nacional, solo en los últimos tres años ha realizado 50 cirugías de tiroides, de las cuales en 35 se diagnosticó cáncer y las otras resultaron benignas. En contados casos, los pacientes tuvieron que recibir tratamiento adicional, pero en la mayoría la operación quirúrgica fue la cura total, precisó el Dr. Carlos A. Salazar Banda, jefe del Servicio de Cabeza, Cuello y Maxilofacial.

Señaló que de acuerdo a las estadísticas del INSN Breña, desde el año 2000 al 2021 hubo 20 cirugías de cáncer de tiroides, lo que refleja que los casos han aumentado.

La especialista en Cabeza y Cuello Maxilofacial, Dra. Isabel Pisfil Valenzuela, detalló que, en un balance de los casos operados, los niños son asintomáticos a diferencia de los adultos que presentan disfonía en la voz, molestia para pasar los alimentos, palpación de un bulto en el cuello, entre otros.

“Los niños y adolescentes no presentan síntomas. En ellos, el cáncer de tiroides se descubre de forma incidental, es decir, los padres llevan a sus hijos al pediatra porque tienen gripe o pasan por el endocrinólogo debido a que no crecen o están subidos de peso, pero no porque tienen alguna molestia en la tiroides. Son contados los casos en que las madres palpan un bulto en el cuello de sus hijos cuando los bañan”, sostuvo.

La Dra. Pisfil dijo que, en la consulta pediátrica, el menor es examinado y en caso de encontrarle un bulto en el cuello se solicita una ecografía para descartar alguna anomalía. “A través de una adecuada ecografía se determina la presencia del nódulo sospechoso en la tiroides; además, se realiza una evaluación de ganglios sospechosos de metástasis en cuello y, posteriormente, se confirma con una biopsia. Hemos tenido casos de menores que llegan con metástasis extendido al pulmón, pero hasta el día anterior a la cita médica jugaban tranquilos”, manifestó.

La semana pasada dos menores fueron operados de esta neoplasia. Se trata de una adolescente de 15 años que llegó con referencia desde Piura, a quien la llevaron al endocrinólogo porque estaba subida de peso y sus padres buscaban descartar obesidad.

El otro caso corresponde a un menor de 12 años, quien presentaba un pequeño bulto en el cuello, en la llamada manzana de Adán, y resultó positivo para cáncer de tiroides.

La cirujana de Cabeza, Cuello y Maxilofacial precisó que la mayoría de los cánceres de tiroides en niños se presenta multifocal y en estadios metastásicos, tanto de los ganglios del cuello como el pulmón y, más alejado y raro, al hueso.

La cura de este cáncer de tiroides es con la cirugía en la que se hace el vaciado ganglionar, por lo que no requiere ni quimioterapia ni radioterapia a excepción de algunos casos. “La cirugía es curativa, la misma que determina su pronóstico. Tiene que ser una cirugía planificada y adecuada”, acotó Pisfil.

Tras la cirugía, todos los pacientes con diagnóstico de cáncer diferenciado de tiroides (papilar o folicular) van a tratamiento complementario que se realiza con yodo radiactivo. “En este tratamiento se utiliza yodo radiactivo para destruir cualquier célula cancerosa restante después de la cirugía, de igual forma deben tener controles periódicos multidisciplinarios en nuestro hospital”, puntualizó.