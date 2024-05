¿Para qué ha servido la AutoridadNacional del Servicio Civil, SERVIR

Por: José Pastor Rodríguez Arroyo

DOCENTE Y CONSULTOR

EN GESTION PÚBLICA



Cuando se creó SERVIR, el 2008, la situación laboral del sector público era mala, ahora es peor.

1.- Había los Contratos por Servicios No Personales, SNP, los que se suprimieron por la ley, al incorporarlos como CAS. Pero ahora han resurgido como Locadores de Servicios que son cerca de 400 mil y en muchas entidades son más que los permanentes. Para SERVIR los locadores no ejercen función pública, no son trabajadores del estado no tienen beneficios, ni seguro, a pesar que la constitución y la ley del código de ética diga lo contrario. Es como tener un camion entre las piernas y no darnos cuenta.

2.- La carrera publica y remuneraciones, DL 276, se podía corregir y completar. Creada por Belaunde, petardeada por García y Fujimori para tener libertad de ingresar a sus partidarios. Pero se prefirió iniciar un régimen que ha fracasado y que según la ley de modernización prevé para el 2030 incorporar al régimen del servicio civil solo al 26%. ¿Entre el 2008 y el 2030 , 22 años después, solo al 26%? Para encubrir el fracaso han incorporado de forma fácil muchas entidades al “transito”, que no es estar en el nuevo régimen.

3..- Lo propuesto por SERVIR, es un sistema de puestos inconexos por los cuales transitarían los trabajadores estatales. Ignoran que una carrera publica se forma en base al mérito y calificaciones (tal como lo estableció la ley 11377 el año 50 y lo reafirmo la 276). La carrera, establece niveles sucesivos, con requisitos y que habilitan para desempeñar cargos del respectivo nivel. Por ejemplo, en las universidades hay cuatro niveles de carrera, no se puede ser rector si no se es profesor principal (el cuarto nivel). Igual sucede con el poder judicial, la carrera diplomática, las fuerzas armadas.

4.- La inconstitucionalidad de la ley SERVIR, ha sido materia de resoluciones correctivas del TC, en casos como negociación colectiva, incompatibilidad entre remuneración y pensión, y otras. La ley SERVIR, emplea denominaciones que no están en nuestra constitución como los inexistentes “servidores civiles” o la ignorancia del concepto constitucional de Función Pública.

5.- El 2008, había un sistema de sanciones disciplinarias, prácticamente único, el de la 276, que era sumario y se resolvía en treinta días. Ahora proliferan los sistemas sancionadores: magisterio, INPE, Contraloría, que duplica al de SERVIR, municipalidades, docentes universitarios, y otros más. Y cuando se apela al Tribunal del Servicio Civil, han dispuesto un plazo de 15 días para resolver, después que el tribunal declara el expediente apto para resolver. Es decir que, si pasa dos años y no lo declara apto para resolver, no corre el plazo de 15 días ¡¡¡¡.

6.- El 2008, había un caos con más de 600 razones de pago a los trabajadores, con distintas remuneraciones a cargos similares. Se le dio a SERVIR la oportunidad de corregir esta situación, como no lo pudo hacer la responsabilidad se la han trasladado a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, creada expresamente en el MEF, y la cual viene reduciendo las razones de pago e implementando la Planilla Única.

7.- Agregaremos que para lo que han sido buenos en SERVIR es para pagarse viajes al extranjero y altos sueldo.

El dato

El pasado 14 de mayo, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil, que plantea una serie de nuevas regulaciones laborales en la administración pública en función a la meritocracia.