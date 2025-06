El país de las noticias de todo calibre

EN OTRO LENGUAJE

JAIME ASIÁN DOMÍNGUEZ

Consultor de contenidos y analista político – @jaimeasian

El Perú de este momento es variopinto en cuanto a noticias; unas buenas, otras malas, otro tanto funambulescas, y el agregado es la gran carga emotiva que le damos a cada una de ellas, en ocasiones exagerando la nota porque también es cierto que andamos buscando héroes o ídolos -aunque tengan los pies de barro-, cuando no enemigos para tener presencia mediática, algo recurrente en nuestra política. No olvidemos, además, el espacio que han ganado las fake news teniendo como carril de circulación las redes sociales.

Para entendernos mejor veamos algunos ejemplos. El papa León XIV se pasa de buena gente y eso lo hemos advertido para vender todo lo que implica su estancia por estas tierras y queremos que a cada rato hable maravillas del país y envíe saludos. Parafraseando a Adrián Jesús Romero, alguien dijo que la llegada de Robert Prevost al Vaticano “es

como una paloma mensajera que el Señor mandó del cielo para hablarnos de su amor”.

Interpretado así tiene mayor fundamentalismo católico que estar resaltando que le gusta el cabrito a la norteña.

¿Qué más tiene el Perú de hoy? Desazón por la Selección y merecidos misilazos a la Videna; crímenes a granel sin que aparezca la mano

salvadora; fiscales de la Nación arranchándose el Ministerio Público como trofeo de guerra y bandos interesados aplaudiendo a una y a la otra; Dina Boluarte en un silencio sepulcral frente a la prensa que ya superó los 200 días; “El Monstruo” jugando a las escondidas con la Policía y un Cerrón jaraneándose; los congresistas afilando las uñas para reelegirse en cualquiera de las dos cámaras; candidatos a Palacio como cancha, en su mayoría fanfarrones; la bronca de las Pamelas por “Aladino”; sismos perturbadores, etc.

La comidilla noticiosa de ahorita (breaking news) es Maido, el restaurante de “Micha” que se erigió como el mejor del mundo y los chanchitos han empezado a romperse para alcanzar una mesa en su local. Aquí hay un mensaje excepcional: Gastón Acurio, el pionero del movimiento gastronómico peruano, sin ningún ápice de envidia, por

el contrario, extasiado hasta más no poder, ha felicitado como nadie a Mitsuharu Tsumura y espera juntarse con él para juntos gritar: ¡Arriba, Perú! Y es que el Perú siempre tiene que estar por encima de todo y de todos, más allá de la iridiscencia de las noticias.

