Claudio Pizarro afirmó que por ahora es dificil llegar a la Federación Peruana de Fútbol

Habló el “Bombardero” claro y preciso. Claudio Pizarro, ex futbolista nacional, brindó una entrevista en los Estados Unidos donde se refirió a diversos temas, entre ellos una posible llegada a la Federación Peruana de Fútbol. Al ser consultado acerca de una posibilidad de llegar a La Videna, refirió que es algo difícil de concretarse por el momento.

«Totalmente, sin ninguna duda (sobre ir a la FPF). Eso no es ningún problema, por ese lado no va el tema, porque la experiencia y los años que tengo en el fútbol me han ayudado mucho a crecer como persona. El problema está en que no he sido dirigente de algún club, hay algunos temas legales que son un poco más complicados», sostuvo Pizarro a CLT Soccer Show.

Agregó: «No hablo de director deportivo, eso lo podría hacer sin ningún problema. Estoy hablando del tema de la Federación Peruana de Fútbol. Entrar ahí es un poco más complicado, ahí armaron algunas cosas extrañas anteriormente, entonces es un poco más complicado. Pero sí lo tengo en la cabeza, siempre he tratado de trabajar para mi país y ayudar al fútbol, que es algo que siempre he hecho».

Pizarro, quien es un jugador de amplia trayectoria a nivel internacional, también decidió enviar un mensaje a todos los futbolistas jóvenes que están iniciando sus carreras profesionales.

«A todos los jugadores peruanos les digo que hay que trabajar mucho, ahora mucho más porque hay más competencia. Antes tal vez con las cualidades era suficiente y podías darte el lujo de no entrenar igual, pero ahora no, hay que trabajar mucho, esto es de todos los días. El fútbol se ha puesto más físico totalmente y se debe tener un equipo balanceado», comentó.