Incendio en Cercado de Lima: hombre atrapado en siniestro fue rescatado en helicóptero

Un helicóptero de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró el rescate de un hombre que había quedado atrapado en un incendio de grandes proporciones, originado esta tarde en una vivienda de material noble ubicada en el jirón Áncash, en Cercado de Lima.

El rescate fue realizado por Dirección de Aviación Policial (Diravpol) alrededor de la 1:40 de la tarde tras una llamada que recibieron los bomberos. Hasta el momento solo se ha reportado una persona atrapada. Sin embargo, el helicóptero sigue peinando la zona para descartar que hayan posibles víctimas.

No se conocen las causas del incendio

Según el informe de los bomberos, el incendio se clasificaría como de código 3, indicando que está fuera de control. Mientras tanto, los equipos de respuesta siguen trabajando arduamente para extinguir las llamas.

Hasta ahora, la causa del incendio no ha sido identificada. Según la información proporcionada por la página oficial de los Bomberos, la situación aún no está bajo control y no se ha informado de más personas atrapadas en el lugar de la emergencia.

Estructura metálica quedó destruida en su totalidad

Asimismo, se comunico que la estructura metálica quedó totalmente destruida. El fuego por momentos amenazó con afectar a viviendas aledañas. Fueron necesarias más de 14 unidades para atender la emergencia.

La suboficial Verónica Gargate, miembro de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), comandó este martes una impresionante operación de rescate aéreo para salvar a un hombre atrapado en un edificio cercano al foco del incendio en el jirón Áncash, en el Cercado de Lima.

Culpa a la MML

Incendio en Barrios Altos: Persona rescatada denuncia que la Municipalidad de Lima no fiscalizó cuando debía. “Le hecho la culpa a la Municipalidad [de Lima]. Nunca han venido, pero cuando construíamos, venían con drones, y cualquier cosa, multa. Nos hemos quejado y nada. Mira lo que ha pasado”, comentó.

Paciente de alta

Minsa informó que se dio de alta al paciente de 64 años que resultó herido debido al incendio que se originó en el Jirón Ancash del Cercado de Lima.

Tras recibir atenciones necesarias por parte de un equipo multidisciplinario en el Servicio de Emergencia del Hospital Hipólito Unanue, el paciente Juan Rómulo Antunez Cárdenas (64), herido durante el incendio del jirón Áncash del Cercado de Lima, fue dado de alta, debido a que… Mostrar más

Continúa siniestro

Una estructura de tres pisos es afectada por el incendio en Barrios Altos. Se señala que es un almacén de plásticos y por ese motivo se hace más difícil de controlar

Asimismo, se conoce que Sedapal informó que apoya a los hombres de rojo para incrementar la presión de agua y facilitar la labor. Además, enviaron cisternas al lugar.

“#Sedapal viene apoyando al Cuerpo General de Bomberos, ante el #incendio de proporciones registrado en un edificio ubicado en el Jr. Áncash, en el Cercado de Lima, a través del envío de camiones cisternas y la elevación de la presión de agua en los hidrantes ubicados en la zona”, mencionaron.

Incendio en el Cercado de Lima: más de 10 unidades de bomberos acuden a siniestro en el Jirón Áncash| mml

El Ministerio de Salud (Minsa) ha movilizado una ambulancia de Samu con tres especialistas médicos para ofrecer asistencia inmediata a aquellos afectados por el siniestro. De manera paralela, se está llevando a cabo un monitoreo de la situación para evaluar el alcance del incendio y coordinar otras posibles acciones de respuesta.

