Juan Carlos Tafur sobre allanamiento a su vivienda en operativo ‘Valkiria XI’:“Es una venganza fiscal”

El director del portal Sudaca y periodista Juan Carlos Tafur se pronunció sobre el allanamiento a su vivienda como parte de la operación Valkiria II y calificó dicha intervención como una “venganza” de la fiscal Marita Barreto.

Según precisó, el operativo de esta mañana sería una represalia y ofensiva por el reportaje que exponía los viajes que realizó la coordinadora del Eficcop a Punta Cana y Estados Unidos entre el 2022 y el 2023 para tomar las declaraciones de la empresaria Sada Goray.

“Se me imputa el acercamiento a fuentes diversas en casos vinculados a reportajes publicados en ‘Sudaca’ y a uno de ellos en particular que creo que es lo que motiva esta actuación vengativa, rencorosa y persecutoria de la fiscal Marita Barreto a Punta Cana y Miami para ver el tema de Sada Goray”, declaró.

Crítico de los ‘Cuellos Blancos’

Del mismo modo, el investigado periodista se mostró en contra de la supuesta obstaculización de las diligencias del caso ‘Cuellos Blancos’. Según indicó, él ha sido crítico de dicho equipo de trabajo por su “suavidad” en el proceso, mas no por su dureza.

En esa misma línea, Juan Carlos Tafur recalcó que sus publicaciones en Sudaca no han sido desmentidas hasta la fecha, por lo que considera el allanamiento a su vivienda como “irracional”.

“Supuestamente, con ese reportaje, quería obstaculizar el trabajo de los ‘Cuellos Blancos’. Yo he sido crítico de los ‘Cuellos Blancos’, pero de su suavidad, no de su dureza, muy por el contrario de lo que se piensa. Adicionalmente, ninguna de las publicaciones que he realizado ha sido jamás desmentida por los involucrados”, aseveró con indignación.

Incluso, sostuvo el verdadero objetivo de este tipo de operaciones es llegar a sus fuentes. Sin embargo, afirmó que no las revelará pese a sus menciones.

Las acusaciones en su contra

Como se recuerda, las declaraciones de Juan Carlos Tafur tienen lugar luego de que sea señalado por presuntamente haber coordinado una nota periodística con el fin de lograr la separación de los fiscales Andy Rodríguez y Max Castro Huamán del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Según la tesis fiscal, se el periodista reunió con José Luis Castillo Alva, con quien habría pactado llevar a cabo una publicación donde señalaba a ambos fiscales de convertirse en “abogados” de Walter Ríos Montalvo.

La investigación que afronta la suspendida fiscal Patricia Benavides avanza en la Fiscalía, y así lo demostró Eficcop la mañana de este martes con el operativo ‘Valkiria XI’.

La diligencia estuvo a cargo del fiscal Christian Niño Torres, de Eficcop, equipo dirigido por la fiscal superior Marita Barreto. Además, contó con el apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías.

Una de las 21 viviendas que se allanó durante esta operación fue la casa del periodista Juan Carlos Tafur, ubicado en la calle 28 de julio, en el distrito limeño de Barranco.

En este domicilio se incautó computadoras, laptops, celulares y documentos que presuntamente demostrarían su alianza con Patricia Benavides.

¿Por qué vivienda de Juan Carlos Tafur forma parte de operativo ‘Valkiria XI’?

Vale precisar que, según el informe fiscal, José Luis Castillo Alva habría coordinado con el periodista Juan Carlos Tafur para armar una nota periodística en su portal web ‘Sudaca’, informando que Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Castro Huamán, se convirtieron en ‘abogados’ del cuestionado exjuez Walter Ríos Montalvo.

Posterior a esta noticia, que presuntamente fue orquestado por Patricia Benavides Vargas, Juan Carlos Tafur publicó en su página web una nota denominada ‘Escándalo en el Ministerio Público: fiscales del caso Cuellos Blancos se convierten en abogados defensores de Walter Ríos’.