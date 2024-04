Dina respira un poco: Congreso otorga voto de confianza al Gabinete de Gustavo Adrianzén

By



Luego de más de cuatro horas de debate, con 70 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones, el Congreso de la República otorgó el voto de confianza al Gabinete de Gustavo Adrianzén, quien expuso la política general de Gobierno en un discurso compuesto por 34 páginas.

“En consecuencia ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Gustavo Lino Adrianzén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señores congresistas, en cumplimiento con lo dispuesto con el ultimo párrafo del artículo 82 del Reglamento del Congreso de la República, el presente acuerdo será comunicado de inmediato a la señora presidente de la República”, anunció Alejandro Soto, titular del Parlamento.

Las bancadas que apoyaron la solicitud del premier fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Renovación Popular, mientras que Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú se opusieron. En tanto, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular y el Bloque Magisterial se dividieron al momento de la votación.

Durante su presentación, Adrianzén aseguró que el Gobierno planteará “una gestión de manos limpias y un gobierno transparente”. Esto, a pesar que desde el mismo Ejecutivo se han negado a transparentar el caso Rolex, que involucra directamente a la presidente Dina Boluarte.

“Estamos decidido a marcar un punto de quiebre, tenemos la firme decisión de no permitir ni tolerar un acto irregular en el Poder Ejecutivo. Ofrecemos una gestión de manos libres, un gobierno transparente en donde el profesionalismo y la meritocracia sean una regla y barrera infranqueable frente a la corrupción”, aseveró.

Es más, al abordar la política del Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción e integridad no hizo ninguna mención a la investigación fiscal que pesa en contra de la mandataria por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

Entre los principales anuncios del premier destacan el relanzamiento del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el pedido de facultades, por el plazo de 90 días, para legislar en 11 materias, entre ellas, reactivación económica, equilibrio fiscal, el puerto de Chancay y política criminológica y penitenciaria, entre otros más.



Las diversas bancadas del Congreso criticaron el discurso de Adrianzén, al señalar que no se abordó medidas concretas para abordar la problemática de la inseguridad ciudadana, entre otros temas.

“Con relación a la seguridad ciudadana, no he visto ninguna sola línea en el discurso de lo que está sucediendo actualmente y que tiene que corregirse. Las coordinaciones entre la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía tienen que llevarse a cabo. Este tipo de acciones tienen que estar claras y tiene que haber una directiva de Gobierno, y no quedarse en el aire”, cuestionó el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya.

Por su parte, Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, consideró que el Gabinete no merece la confianza, porque sus integrantes se han dedicado a defender a una presidenta que no puede explicar si tiene o no un desbalance patrimonial.

En la misma línea, Martha Moyano, de Fuerza Popular, se mostró sorprendida debido a la falta de aclaración por parte del premier respecto al caso Rolex.

“Pensé que nos iba a dar una explicación respecto de lo que pasaba con los Rolex de la señora Dina Boluarte (…) usted viene en representación de un Gobierno que entró con Pedro Castillo y viene en un mismo paquete”, cuestionó.

Norma Yarrow, de Avanza País, adelantó que se opondrá a otorgarle facultades al Ejecutivo debido a su falta de transparencia, pese a reiteradas exhortaciones.

“Para pedir un voto de confianza, la señora presidenta debió haber dado ese vot