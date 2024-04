Beatbang regresa para seguir celebrando los legendarios éxitos de Los Beatles

BeatBang, banda peruana Tributo a The Beatles presentará un show de dos fechas donde interpretará los discos rojo y azul de manera individual para homenajear al disco doble que durante generaciones han servido como puerta de entrada a la música del cuarteto de Liverpool.

Después de la gran acogida que tuvo su última presentación en La Estación de Barranco celebrando los famosos éxitos musicales de los discos rojo y azul, Beatbang, banda peruana tributo a la agrupación inglesa regresa al emblemático escenario para celebrar -esta vez de manera individual- a estas antologías publicadas en 1973 que se convirtieron en la base de la leyenda de The Beatles durante las siguientes décadas, siendo posiblemente los álbumes de grandes éxitos más influyentes de la historia incluso después de la separación de la famosa banda británica.

Y es que hace 50 años The Beatles lanzaron los álbumes Rojo (1962-1966) y Azul (1967-1970) compilados por su manager de entonces Allen Klein y que contienen 54 canciones entre muchos éxitos y también piezas poco conocidas, los cuales podría decirse que definieron toda la historia del cuarteto tal como la conocemos hoy y surgieron en un momento en que el mundo todavía agonizaba por el final de la banda.

Es por ello que Iván Mindreau (batería), David Durán (guitarra y voz), Giussepe Rivas (guitarra y voz), Daniel Reátegui (bajo, piano y voz) y Dennis Carranza (teclados y percusión menor), integrantes de BeatBang banda tributo de los Fab Four celebrarán este viernes 05 de abril al Álbum Rojo mientras que el viernes 26 de abril harán lo propio con el Álbum Azul. La cita es a las 10:30 p.m en La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma #122) donde interpretarán en vivo los grandes éxitos de estas compilaciones que aseguraron el legado de The Beatles para los futuros fanáticos no solo a nivel musical sino también conceptual que va desde la misma foto misteriosa de los cuatro de Liverpool mezclándose con un grupo de gente en Londres, hasta los cancioneros impresos dentro de los mismos algo que empezaba a suceder en esa época.

Así también el aniversario número 50 años de aparición de estos álbumes también ha traído consigo su reedición en la que ahora se han añadido 21 temas que no figuraban en el original: doce en el álbum Rojo y nueve en el Azul y que arrancan con su primer single Love Me Do y acaban con el último, Now And Then la última canción de The Beatles que la inteligencia artificial hizo posible al recuperar la voz del difunto John Lennon de una maqueta que éste grabó antes de morir.

Entre los temas que a partir de ahora se incorporan al repertorio de esta selección se encuentran I Saw Her Standing There, This Boy, Roll Over Beethoven, You Can’t Do That, Taxman o If I Needed Someone, en el Rojo y Within You Without You, Dear Prudence, Hey Bulldog, ¡Oh! Darling, I Want You (She’s So Heavy) o I Me Mine, en el Azul haciendo un total de 75 temas que han sido nuevamente mezclados en estéreo y/o Dolby Atmos por Giles Martin y Sam Okell en los estudios Abbey Road. Además, ambos álbumes incluyen nuevos comentarios escritos por el periodista y escritor John Harris.

“Estamos muy contentos de regresar a un escenario tan emblemático para interpretar por primera vez los 75 temas completamente en vivo. Creo que serán dos noches inolvidables, no solo para los fanáticos de The Beatles sino también para todos aquellos que quieran experimentar la energía de la ‘beatlemanía’ y contagiarse de buena música”, indica Daniel Reátegui.

Entradas en: tinyurl.com/BeatlesRojoAzul

Informes al 936-661-108

El dato

🎟️Si deseas comprar de modo presencial, solo en Teleticket de:

✅Wong San Miguel

✅Metro Plaza Norte

✅Wong San Borja

✅Wong Bajada Balta en Miraflores

✅Wong Chacarilla Surco

