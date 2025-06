Gobierno no va a ceder a ningún tipo de presión para ampliar el Reinfo

La ampliación del plazo para el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha sido oficializada por el Poder Ejecutivo, otorgando una prórroga única hasta el 31 de diciembre del 2025, con la finalidad de asegurar un cierre ordenado y adecuado del proceso de formalización de los pequeños y artesanales mineros en todo el país.

Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas, enfatizó que proceso de formalización minera culminará el 31 de diciembre del 2025 sin objeciones para su ampliación. En ese sentido, recalcó que el Gobierno no cederá a ningún tipo de presión y serán mediadores del diálogo entre los titulares de concesiones mineras y pequeños empresarios mineros que sí desean formalizarse.

“El proceso de formalización minera culmina el 31 diciembre del 2025, y no debería haber ninguna razón para intentar prorrogarlo. El Ejecutivo tiene la firme decisión de que no prosiga y culmine de la mejor manera posible en atención a todos los pequeños mineros, mineros artesanales y pequeños empresarios que han manifestado la voluntad de formalizarse para ejercer la actividad”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Teniendo en cuenta que el contexto actual coincide con un periodo electoral, donde la minería ilegal ha cobrado protagonismo como tema de agenda política. Montero, precisó que el Ejecutivo no permitirá ningún tipo de presión para invalidar el proceso y que no cederá ante presiones irregulares.

“Sabemos que el REINFO también es utilizado para malas prácticas, por lo tanto, queda acelerar el proceso de formalización después de una depuración del registro, así asegurarnos que estos mineros de la pequeña minería y minería artesanal que realmente están interesados en la formalización, puedan culminar su proceso de formalización el 31 de diciembre del 2025”, expresó.

Indicó que el nuevo decreto supremo a implementarse esta semana definirá los requisitos específicos, incluidas las salvaguardas para quienes no han cumplido con obligaciones como declaraciones semestrales o instrumentos de gestión ambiental. Además, se implementará una resolución ministerial que habilita al Estado como mediador en la negociación de contratos entre titulares de concesiones y pequeños mineros.

“Desde el Ministerio de Energía y Minas vamos a intermediar como promotores del diálogo, brindando espacios para que pequeños empresarios de la minería, de la minería artesanal y titulares de concesiones, así asegurarnos de que el proceso de negociación se esté dando de una manera adecuada, pauteada y que apunta a tener resultados concretos que es un contrato de explotación”, resaltó.

El ministro de Energía y Minas señaló que la distinción entre minería informal, ilegal, artesanal, pequeña, mediana y gran minería también será parte del marco normativo que se difundirá. Mencionó que, por ley, se considera artesanal a quien procesa hasta 25 t/día, pequeña minería hasta 350 t/día, mediana entre 350 y 5 000 t/día, y gran minería por encima de ese volumen.

“Un empresario de la pequeña minería y minería artesanal que desarrolla actividades y que no tiene aún un contrato de explotación o es titular de una concesión, está en un proceso de formalización mediante el REINFO, y son los inscritos con voluntad y desarrollo real de formalizarse entran en esta extensión, mientras que los ilegales seguirán siendo perseguidos penalmente”, anotó.

Finalmente, garantizó contar con suficientes recursos humanos, tecnológicos y logísticos para acelerar la culminación del proceso de formalización hasta diciembre de 2025. “El mensaje es claro, el Perú requiere una minería integrada, legal y ordenada, que permita articulación entre los distintos estratos mineros y combata las actividades al margen de la ley”, subrayó.