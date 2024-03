CONGRESO PODRÍA PEDIR VACANCIA PRESIDENCIAL DE DINA BOLUARTE POR ENGAÑAR AL PAÍS SOBRE PROCEDENCIA DE SU RELOJ MILLONARIO.

Se complica situación de Dina Boluarte con reloj de lujo sin mostrar certezas de origen

Dina Boluarte no da la hora. La Presidenta cae en una serie de incoherencias al informar sobre su reloj de marca Rolex con poco aprecio a la transparencia y mostrando intención de finiquitar el tema. La mandataria había argumentado que el artilugio era fruto de su trabajo y que además era

de “antaño”.

En una entrevista con David Su, especialista de relojes Rolex en el Perú, transmitido por el programa de televisión Cuarto Poder, a propósito de una investigación del portal la Encerrona, dejan sin minutero y segundero a la versión de Dina Boluarte.

Manecillas no cuadran

Si Dina Boluarte dice que su reloj con brillantes de diamantes es de “antaño”, entonces por qué la

joya no figura en ninguna declaración jurada, desde el 2017, cuando trabajaba de abogada en la Reniec, hasta el momento de juramentar como Ministra de Desarrollo e Inclusión social, para luego ser Presidenta de la República del

Perú. El tic tac de lo formal no es favorable para la mandataria.

Temas personales

“Les rogaría que no pregunten sobre temas muy personales”, dijo Boluarte, contraviniendo a lo que realmente arroja la evidencia: Boluarte no declaró al Estado. El costo de esta joya es similar al pago de una letra para la compra de una casa o un terreno. Es un tema legal, más que un tema anecdótico.

Especialista dio la hora

David Su, representante de Perú Watches, determinó que el reloj de la Presidenta es un modelo DateJust 36, con el

precio de $18.800 y pudo determinar que el reloj no es vintage o de “antaño” (como dice la presidente Boluarte), debido a los notorios brillantes de diamantes que aparecen en el número 6, y en el 9, enchapado en la cara del reloj. Otra distinción única son los números romanos en las esferas de la luna del Rolex.

“No es de antaño, es básicamente un modelo moderno y nuevo”, dijo Su, el especialista de los relojes Rolex en el Perú, en Cuarto Poder.

El especialista David Su dice que, en el Perú, al año, se compran uno o dos ejemplares debido a su costo fuera de todo alcance de la economía popular. La Casa Banchero es la joyería que trae dichos relojes exclusivos al país.

Se complica

Dina Boluarte, en vez de curar las sospechas, ha vertido aceite al fuego. Muchas veces a las autoridades se le entregan dádivas a cambio de prebendas, favores que tengan que ver con obras públicas, es decir, otorgarles la buena pro, saltando el concurso público, lo que sería un grave caso de corrupción.

¿Congreso?

Dina Boluarte gira en trompo dejando una clara vulnerabilidad política ante un Congreso que, ávido de un baño de pueblo urgente por su 95% de desaprobación, seguramente solicitará la vacancia presidencial por incapacidad moral, lo que no es jalado de los pelos y menos con caramelos será, pues, definitivamente, la hora cero de Dina.