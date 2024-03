Los Otros Concha, ‘Los Mochasueldos’: Congresistas recortadores de sueldo la pasan ‘piola’

EL PAÍS ESPERA EJEMPLAR CASTIGO CONTRA CONGRESISTAS

Subcomisión de acusaciones constitucionales presidida por Lady Camones es un saludo a la bandera en torno a mochasueldos

El congresista de Acción Popular Edwin Martínez hizo florecer el tema de los “mochasueldos” en nuestra redacción. El consentido de “los niños”, al defender a la colega dijo apasionadamen- te: “Hay tantos mochasuel- dos entre nosotros que no podemos enseñarnos contra María Cordero Jon Tay”. ¡Bingo!

Ocurrió durante la última votación en el Pleno donde se vio todo tipo de argucia, habilidad, triquiñuela, por blindar a Cordero Jon Tay, también las bajo perfil mochasueldos que andaban con sus colas anilladas por ahí, y hasta excolaboradoras de Patricia Benavides. En serio

¿Cuántos mochasueldos tiene el Congreso y cuál es su situación en estos momento con la justicia y el Congreso?

El pueblo quiere saber. María Acuña (Alianza para

el Progreso) Ha pasado un año desde la denuncia a la hermana de César Acuña por “mochasueldo” y ésta se acaba de archivar. La congresista evitó moviendo mar y tierra para que no se haga público el escándalo que, por más millones que tenga su familia, no pudo hacer nada al respecto.

Incluso tapaba la cámara donde se veía cómo intenta-

ba mediar para que no sea público tan bochornoso acto.

Los entretelones entre Carlos Herrera, y Vanesa

Llontop, empleados del despacho de María Acuña, con

sus sueldos, dieron luces a un presunto pago de un “dos por uno”. Los mensajes de las órdenes de la congresista de entregar los sueldos es de- moledor. “Carlos, la congresista ha dicho que tengo que darte mi sueldo”, le dijo Llontop a Herrera.

El 16 de febrero de este año, el Congreso envió el caso al archivo. El Congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular) fue el que recomendó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales per- donarle la vida. Quince votos a favor. Los legisladores que mandaron al archivo el caso pertenecen a las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, APP y Bloque Magisterial. Plata como cancha, le llaman.

Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso)

Como se recuerda, la congresista Magaly Ruiz fue acusada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en abril del 2023, debido a Carlos Marina, un excolaborador de la legisladora denunciando por el recorte de sus remuneraciones. Marina dijo al programa de TV que abonaba una suma de S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida

por Ruiz.

La Comisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones (del mismo partido Alianza para el Progreso que María Acuña, Magaly Ruiz, y Rosío Torres),es la que se encarga de archivar las denuncias.

La apoyaron: Jorge Montoya, Arturo Alegría, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Martha Moyano, Elva Julón, Susel Paredes, Alex Paredes, César Cueto, Francis Paredes, Jorge Coayla, José Jerí, Elizabeth Medina, y José Balcázar. El 4 de febrero, el Congreso blindó a Magaly Ruiz. Rosío Torres (Alianza para el Progreso)

A la legisladora Rosío Torres se le imputa haber abu- sado de su autoridad para favorecerse económicamen- te a través de presiones ejercidas por Pérez Guerra sobre

el personal de su oficina congresal, a siete trabajadores, de 1,000 a 10,000 soles. Utilizaba a un familiar(Pérez

Guerra) para realizar los cobros. El caso está en la Fisca-

lía.

Heidy Juárez (Podemos Perú)El Congreso las tiene en

sus manos y aún no decide, claro, está esperando a que baje la ola mediática de María Cordero Jon Tay. Por su parte, El Poder Judicial también ordenó levantar el secreto bancario de la congresista. “Hildebrandt en sus trece” reveló que los sueldos de cuatro trabajadores del

despacho de la legisladora Heidy Juárez fueron recorta- dos y entregados a un intermediario. Estas cuatro per- sonas pertenecerían a la Comisión Especial de Cambio Climático, quienes señalaron que Juárez les exigió pagos a través el asesor de su despacho.Katy Ugarte (no agrupada).

Según Infobae, la congresista negó que existen pruebas en su contra, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú halló un depósito en su cuenta de S/30.000 de parte Roger Adolfo Torres Pando.

En esta oportunidad, manifestó que todo se trató de un supuesto préstamo para adquirir un inmueble. La ver- sión de la parlamentaria no concuerda con casi todos los testimonios de sus trabajadores que fueron citados en el Ministerio Público.

De acuerdo con la tesis fiscal, Wilber Silvestre Felices Villafuerte se encargaría de solicitar el dinero a favor y

con el conocimiento de Ugarte. En declaración con la Fis-

calía, una de las trabajadoras sostuvo que cuando ingresó a trabajar nadie le informó que tenía que dar una suma de dinero, pero luego de un mes se acercó Robert Lázaro para indicarle que debe aportar. María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular)

La suspendida congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, podría regresar al Congreso de la República, después de que cumpla lo dictaminado por el Pleno del Congreso. Esa es la jugada de este Congreso que, en medio de las votaciones, retrocedió en su intento de blindarla, pues hasta vimos a un Guido Bellido que se abstuvo.

Durante una sesión de la Comisión de Ética, Rafael Cabrejos Vela, extrabajador de María Cordero Jon Tay, señaló que la parlamentaria le recortó 80 mil soles en todo el período que laboró para ella. Estos depósitos se

habrían realizado a la cuenta de Braden Paredes Calla,

quien ejercía funciones en el área de Archivo del Congreso.

Congreso debe inhabilitar a María Cordero Jon Tay por diez años si en algo quiere subir la aprobación en las

encuestas y quizá los congresistas sean vistos un poquito con buenos ojos en las próximas elecciones. Que sueñen. Raúl Doroteo (Acción Popular) La asesora técnica del despacho de Doroteo ha revelado a través de mensajes de WhatsApp que se le solicitó contribuir con solo el 25% de su salario, una disminución respecto al 50% que anteriormente se le requería.

Esta petición surge a pesar de los problemas de salud que la asesora enfrentaba. La situación se agravó cuando Doroteo respondió a los reclamos de Morales Gutiérrez bloqueándola en la plataforma de mensajería.

Los congresistas mochasueldos deben ser expectorados indefinidamente del Congreso de la República.Que nunca más, osen, pisar el Parlamento. Esto, por repartirse el “botín” como unos verdaderos delincuentes.

La congresista Kira Alcarraz en las votaciones contra María Cordero Jon Tay apoyó a su colega en un blindaje que da que hablar.