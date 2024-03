Plan Bukele en Perú: Ministro de Justicia dice para combatir delincuencia

By



Ante el fracaso del plan Boluarte, el ministro Eduardo Arana informó que se replicarán algunas estrategias para combatir el crimen en el país.





El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha anunciado que el Gobierno peruano aplicará el plan Bukele para combatir la gran ola de delincuencia que está atravesando nuestro país, pese al estado de emergencia que existe en algunas regiones. En su visita a la ciudad de Trujillo, el titular de dicha cartera confirmó esta noticia ante la falta de efectividad que ha tenido el plan Boluarte.

“Desde luego que sí (sobre aplicar el plan Bukele), no todas, pero sí algunas y las más importantes la vamos a tener. Ellos han iniciado, hace dos años, un proceso en que el 98% de inseguridad ciudadana y 2% de control ha sido revertidos hoy”, informó.

Por otro lado, Eduardo Arana aseguró que el informe de su visita a El Salvador, con las medidas que busca aplicar en el Perú, ya fue enviado al Consejo de Ministros para la respectiva evaluación del primer ministro. “Yo he presentado mi informe el día lunes al Consejo de Ministros, evidentemente hemos traído varias propuestas que oportunamente las vamos a anunciar y las vamos a compartir con la ciudadanía y la prensa”, dijo.

Luego de haber sido invitado por el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, con el objetivo de observar las estrategias de seguridad en dicho país de América Central, Eduardo Arana fue cuestionado por el exjefe del gabinete de asesores por esta visita afuera del país. Luis Herrera aseveró que no había necesidad de hacer este viaje.

“Quiere irse a El Salvador a averiguarse el tema de los penales, si aquí en Perú fuimos los primeros que implementamos el modelo celular en los 90. No vemos nuestra propia experiencia. Nuestros funcionarios públicos no ven nuestra experiencia pasada. (¿Le parece absurdo?) Sí, claro. Lo que pasa es que hay que preguntar”, declaró para Canal N.

La viabilidad del plan Bukele en Perú es cuestionable, según el especialista en seguridad Enrique Castro debido a las diferencias significativas entre las condiciones de Perú y El Salvador. En Perú, el crimen no se concentra en grupos específicos, sino que opera de manera más dispersa, lo que requiere una estrategia centrada en desmantelar estructuras de mercados ilícitos en lugar de perseguir a individuos concretos, quienes son vistos como meros instrumentos dentro de estas redes criminales.

“El sistema de seguridad pública que tiene El Salvador no es solamente penales, compromete a varios sectores: la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y la ciudadanía. Este es un proceso que implica que todos los actores, municipios, gobiernos regionales y otros, participen en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Así han logrado revertir la inseguridad ciudadana en un 98%”, explicó el ministro.

El titular de Justicia informó el lunes último en el Consejo de Ministros que el viaje al país caribeño permitió tener una nueva perspectiva para desarrollar estrategias efectivas y sostenibles para la prevención del delito, lo que repercutirá en el bienestar de la ciudadanía.

Pleno del Congreso rechaza admitir interpelación contra el ministro de Justicia



Los votos fueron insuficientes. El Pleno del Congreso rechazó admitir a trámite la moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana. La propuesta buscaba que el titular del Minjus sea interrogado en el Parlamento por el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori, puesto en libertad en diciembre último.

Solo 25 congresistas votaron a favor de que la moción se admita a debate, mientras 63 rechazaron este planteamiento impulsado por las bancadas de izquierda. Fueron 10 las abstenciones.

El legislador Jaime Quito sustentó el pedido, alegando que la decisión del Ejecutivo, que su cartera ejecutó, resulta contraria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contraviene a la obligación del Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales.