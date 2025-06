Sin rieles ni obra: trenes de López Aliaga sin sustento técnico

By

El ministro Sandoval cuestionó la marcha blanca de trenes sin obra iniciada. Especialistas advierten graves riesgos y falta de planificación.

Desde Cusco, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, criticó con sorpresa el anuncio del alcalde Rafael López Aliaga sobre la inminente llegada de trenes donados por la empresa Caltrain y su supuesta marcha blanca el 28 de julio. El titular del MTC afirmó que no existe ninguna obra concluida ni iniciada para respaldar ese plan. “Me sorprende que se hable de ello cuando no hay una obra terminada ni iniciada, ni siquiera”.

López Aliaga había anunciado que los primeros trenes llegarán entre el 10 y 12 de julio desde California (EEUU), y que quería ponerlos en marcha blanca antes de Fiestas Patrias. Sin embargo, Sandoval señaló que esa fase solo ocurre cuando una obra está por terminar. Recordó que ni el MTC ni la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) han recibido respuesta de la Municipalidad de Lima para coordinar la implementación de los trenes, pese a haber enviado oficios formales.

“No se ha iniciado ninguna gestión en mi periodo. El alcalde solo se reunió con mi antecesor, pero no se llegó a ninguna conclusión”, aseguró el ministro. Añadió que hasta ahora la comuna no ha presentado un expediente técnico, un plan de ejecución ni cronogramas.

Ferrocarril en pañales

Sandoval afirmó que el proyecto anunciado por López Aliaga está en pañales. Indicó que para que se concrete, se requiere una adenda con la empresa Ferrocarril Central Andino, concesionaria de la vía, lo que podría demorar hasta un año. Además, se debe instalar doble riel, estaciones, 13 paraderos e interconexión con los sistemas de transporte existentes.

“Si no existe una obra concluida, no existe una marcha blanca. Todo esto debe ser un proceso organizado, planificado, coordinado y de acuerdo con la norma vigente”, insistió.

Expertos y advertencias técnicas

El arquitecto Daniel Maguiña advirtió que no se ha realizado ningún estudio actualizado del estado de los rieles. Según explicó, los trenes no podrán operar por falta de señalización, estaciones y sistemas de control. «Se está asegurando el material rodante, pero no el sistema ferroviario», dijo. Además, alertó sobre los riesgos en zonas como Ñaña, Chaclacayo y Huampaní, donde el tren compartiría cruce con autos y peatones.

Otro punto crítico es el paso de los trenes de dos pisos por el puente Los Ángeles, en Chaclacayo, donde podrían colisionar con la estructura actual.

Críticas al apuro y uso político

El exregidor de Lima, Carlo Ángeles, consideró que el apuro del alcalde tiene una motivación política. “Estas situaciones están ocurriendo porque Rafael López Aliaga busca mostrar que está haciendo obras, proyectos, porque ya está en campaña para las elecciones presidenciales. Si no es eso, no se entiende por qué el apuro”, afirmó.

Hasta ahora, el proyecto de trenes sigue sin base técnica, sin coordinación institucional ni obras físicas, pero con anuncios grandilocuentes que contrastan con la realidad.