Villareal ciega, sorda y muda

El que calla otorga, parece ser el dicho que cae como anillo al dedo a la situación que atraviesa la actual decana de Educación de la universidad Federico Villarreal, Clotilde Spelucín y otras autoridades universitarias que han optado por el silencio ante las denuncias de los profesores.

Recordemos que las denuncias giran en torno a los grados académicos que Spelucín no habría obtenido, o en todo caso, no figuran en dicha universidad tal como se señala en la Oficina de Grados y Gestión del Egresado que dice: No se encontró su legajo personal, con los grados de Bachiller, Maestro, titulo de Licenciado o doctor.

Diario UNO intentó ayer comunicarse con la vicepresidenta del Comité Electoral de la universidad, Dory Zapata, pero la docente se disculpó señalando que el indicado para hablar del tema es el presidente de dicho comité.

La semana pasada este diario fue al decanato de Educación para hablar con la directamente aludida, pero no estaba. Su asistente nos pidió nuestro teléfono y que enviáramos un correo electrónico solicitando una entrevista, pero hasta el momento no tenemos suerte.

De otro lado intentamos comunicarnos con el área de prensa de esta casa de estudios pero tampoco respondieron.

PIDEN QUE SEA SUSPENDIDA. Los mismos docentes señalan que la profesora Clotilde Spelucín debe ser suspendida del cargo mientras dure la investigación