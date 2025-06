Delia Espinoza defiende su cargo como fiscal de la Nación y solicita audiencia a la JNJ: «No es desacato, es la ley»

Espinoza informó que «se opone a la Junta Nacional de Justicia» y continuará todos los procedimientos de ley para demostrar la decisión ilegítima de dicha institución.

Delia Espinoza, vigente fiscal de la Nación, emitió un pronunciamiento oficial sobre la noche de este lunes 23 de junio respecto a la crisis que se vive en el Ministerio Público. En este video, la magistrada volvió a ratificar que su elección en el cargo fue realizada por la Junta de Fiscales Superemos tal como manda la Constitución.

En otro momento de su discurso, la magistrada exigió un audiencia extraordinaria con todo el Pleno de la Junta Nacional de Justicia para que puedan escuchar su posición frente a esta polémica. Como se recuerda, este organismo emitió la resolución que ordena restituir a Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

«Como se me está afectando en mi cargo de fiscal de la Nación estoy usando el derecho que me da la ley de oponerme a la JNJ y les he pedido que me citen a una audiencia con todo el Pleno (de la JNJ) para que escuchen mi posición. Insisto, no es desacato, es la ley», refirió.



Asimismo, remarcó que su designación como fiscal de la Nación está plenamente vigente y ello ha sido reafirmado de manera unánime por la Junta de Fiscales Supremos. «Me eligieron democráticamente en este cargo en virtud del artículo 158 de la Constitución Política del Estado», dijo.

En ese sentido, resaltó que los continuos intentos de la JNJ de reponer a Benavides Vargas chocan con su designación legítima. «La decisión de la JNJ de reponer a Patricia Benavides afecta mi legítima elección en el cargo de fiscal de la Nación, además de no tener ningún sustento jurídico. El 16 de junio, fecha que fui notificada, recibí una resolución incompleta porque no tenía la firma de todos los miembros de la JNJ como lo manda expresamente la ley», dijo.

Enfatizó que, actuando conforme a la legislación, han pedido tres veces a dicha institución el video y el acta de la sesión donde conste la decisión y deliberación de los miembros. En su lugar, comunicó que recibió un oficio en el que se le conmina cumplir con la reposición de Benavides o, de lo contrario, recurrirían a la fuerza pública.



«Hemos devuelto la documentación recordándole que lo requerido no está dentro de sus competencias ni atribuciones. El día de hoy también, la Junta de Fiscales Supremos, acordó por unanimidad solicitar a la JNJ emitir un pronunciamiento sobre el efecto de su decisión y la misma Junta de Fiscales Supremos ha reafirmado mi legítima elección», comunicó.

Reafirman su elección

En esa misma línea, la responsable del Ministerio Público aseguró que, de acuerdo al poder de su cargo, ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia un informe donde le pide analizar el efecto de su decisión de reponer a Patricia Benavides.

«El día de hoy, la Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad solicitar a la Junta Nacional de Justicia emitir un pronunciamiento sobre el efecto de su decisión de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Al mismo tiempo, se reafirmó mi legítima elección», añadió.

Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia emitió un nuevo comunicado este lunes 23 de junio donde pidió que tanto Patricia Benavides como Delia Espinoza puedan sostener una reunión y llegar a una solución que beneficia a ambas partes.

A los minutos, el abogado de Benavides, Jorge del Castillo mostró su apoyo a esta posibilidad y solo faltaba la confirmación de la otra parte. Sin embargo, esta nunca llegó y luego del pronunciamiento oficial, se descarta que este cónclave vaya a darse.

De esta manera, Delia Espinoza, vigente fiscal de la Nación, solicitó a todo el Pleno de la Junta Nacional de Justicia una reunión extraordinaria para tratar de resolver la crisis que se vive en el Ministerio Público.