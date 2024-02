Paolo Guerrero dice estar decepcionado de Richard Acuña por cortar conversación de rescindir contrato

Salió a dar la cara. Paolo Guerrero en entrevista con América Hoy y Buenos Días Perú, señaló que el miércoles Richard Acuña, presidente del club César Vallejo, cortó toda comunicación con él, y recibió una carta notarial pidiéndole que el sábado (mañana) se presente en Trujillo, lo cual no lo hará, ya que ha decidido no jugar por el cuadro “poeta”, tras las amenazas recibidas por parte de su familia.

“El día que firmamos el contrato, vía whatsapp, por la tarde mi abogado revisó el contrato y me dijo que estaba listo para firmar, lo revisé, lo firmé y se lo reenvié a mi abogado que estaba en contacto con Richard Acuña”, declaró Paolo a América.

Todo era felicidad, tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo y por la noche mi mamá muy preocupada me llama a decirme mira los mensajes que me han mandado, estaba muy nerviosa”.

“Era un texto con amenazas, le dije que esté tranquila, ‘no sabemos quién puede ser esta persona, vamos a ver quiénes son, déjame consultar pero no va a pasar nada, el Perú me quiere, no te preocupes’. Conversé con Julio (García) esto, no sabíamos hasta dónde podía llegar esto porque era el primer mensaje, estábamos pensando qué persona podría estar haciendo este tipo de amenazas y luego no le dimos mucho interés”, explicó.

En los mensajes que recibió la mamá del delantero se indicó: “Habla tía peta, mándale este recado a Paolo que acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo, queremos que nos haga una colaboración a la organización, caso contrario así esté con 10 guardaespaldas lo vamos a topar y luego se lamentará de las consecuencias. Que nos llame alguien a dar una solución y si se apega a la policía nos vamos a enterar, volaremos número y la próxima comunicación va a ser cuando le hagamos un atentado”.

En cuanto a Richard Acuña, el “Depredador” manifestó: “Estábamos manteniendo una conversación amigablemente y el día de ayer el señor Richard Acuña no apareció, me cuesta creer, mi decepción es tan grande, como cuando uno da pie a una persona o un amigo y esa persona te falla”.

Por último dijo: “Trato de entender al señor Acuña pero el que está saliendo más perjudicado en esto soy yo. Yo estaba muy ilusionado en ir y poder vivir en una ciudad tan linda. Ellos no me pagaron ni un sol a mí y yo soy el que está recibiendo mensajes con amenazas a mi familia. Solo hay una firma pero no se ha hecho ningún gasto”.